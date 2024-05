Vermisste Dreijährige in Kölner Wohnung entdeckt: Ermittlungen dauern an

Ein vermisstes dreijähriges Mädchen ist am Samstag in Köln wiedergefunden worden – in der Wohnung eines 70-jährigen Mannes. Er wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen gehen weiter.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In Köln hatte am Wochenende mehr als zwölf Stunden nach einer verschwundenen Dreijährigen gesucht.

Das Mädchen konnte dann "augenscheinlich unverletzt" in der Wohnung eines Mannes gefunden werden.

Der 70-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ob er in Haft komme, entscheide sich im Laufe des Tages, so die Polizei am Sonntag.

Im Fall einer mehr als zwölf Stunden verschwundenen Dreijährigen, die am Samstag (11. Mai) in der Wohnung eines Mannes in Köln entdeckt worden ist, gehen die Ermittlungen am Sonntag weiter.

Umstände des Verschwindens zunächst unklar

Ob der festgenommene 70-Jährige in Haft komme, solle sich im Laufe des Tages entscheiden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen (12. Mai). Die Spurensicherung an der Wohnung sei abgeschlossen. Zudem sei der Mann mittlerweile vernommen worden, sagte der Sprecher, ohne weitere Details zu nennen.

Die Dreijährige werde durch Angehörige betreut und durch Einsatzkräfte im Beisein der Eltern befragt. "Ob sich Straftaten zum Nachteil des Mädchens ereignet haben, müssen die Ermittlungen zeigen", hatte ein Polizeisprecher am Samstag gesagt.

Anzeige

Anzeige

Das Mädchen war am Freitagabend in einem nahegelegenen Park im Stadtteil Kalk verschwunden. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem Kind und fand es schließlich am Samstagmorgen in der Wohnung des 70-Jährigen - "augenscheinlich unverletzt", wie es hieß. Wie die Dreijährige in die Wohnung gelangt war und wie lange sie sich dort aufhielt, war zunächst unklar. Ein familiäres Verhältnis gibt es nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht.

Im Video: Polizei gibt Suche nach vermisstem Arian in Bremervörde auf