Drama in L.A.: Auto rast in Menschenmenge und verletzt 31 Personen

Die belebte Ausgehmeile in East Hollywood wird in der Nacht zum Tatort: Ein Auto erfasst Dutzende vor einem Club – Augenzeugen berichten von Schüssen und Panik.

31 Menschen sind in der US-Westküstenmetropole Los Angeles laut Rettungskräften verletzt worden, als ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Sieben der Verletzten seien in kritischem Zustand, hieß es nach ersten Informationen der Feuerwehr. 19 Verwundete galten nach US-Gesetz demnach als Minderjährige.

Den Angaben zufolge war gegen 2.00 Uhr in der Nacht zum Samstag (19. juli, Ortszeit) im Stadtteil East Hollywood ein Fahrzeug in eine Menschenansammlung vor dem Club "The Vermont Hollywood" gefahren. Alle Verletzten würden derzeit versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Lage in der belebten Gegend an der Kreuzung zum Santa Monica Boulevard bezeichnete er in den frühen Morgenstunden als "statisch".

Eine Sprecherin der Polizei sagte, es gebe bislang noch kein Motiv für die Tat, verriet aber Details des Tathergangs: "Nachdem er die Menge angefahren hatte, wurde er von mehreren Personen umringt, die ihn aus dem Auto zogen". Dabei habe Berichten zufolge jemand aus der Menge auf den Fahrer geschossen. Er sei operiert worden und in stabilem Zustand.

Schüsse sollen nach Horror-Fahrt in East Hollywood gefallen sein

In einem zuvor abgesetzten Notruf an die Polizei war von einer Auseinandersetzung von 15 Personen vor dem Veranstaltungsort die Rede, während der auch Schüsse gefallen sein sollen. Es gebe einen Verletzten mit einer Schusswunde, sagte der Feuerwehrsprecher.

Der Santa Monica Boulevard ist eine wichtige Durchgangsader der Metropolregion Los Angeles. Sie führt quer durch berühmte Viertel wie Hollywood und Beverly Hills und bildet zudem den durch Filme und Musik berühmten Abschluss der historischen "Route 66".