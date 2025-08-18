Anzeige
Produkt Lebensfreude betroffen

Bakterium-Gefahr: Kneipp ruft Duschgel zurück

  • Aktualisiert: 19.08.2025
  • 14:58 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Eine Frau verwendet Duschgel unter der Dusche.
Eine Frau verwendet Duschgel unter der Dusche.© imago images/YAY Images

Bei einzelnen Chargen des Kneipp-Duschgels Lebensfreude wurde ein Bakterium festgestellt. Der Verkauf wurde gestoppt.

Anzeige

Inhalt

  • Kneipp ruft Pflegedusche Lebensfreude zurück
  • Duschgel kann Bakterium enthalten
  • Für Immungeschwächte gefährlich
Anzeige
Anzeige

Kneipp ruft Pflegedusche Lebensfreude zurück

Kneipp ruft mehrere Chargen der Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück, weil in einigen der Produkte ein Bakterium festgestellt wurde. Betroffen sind die Chargen 2506917, 2506918 und 2506919, wie das Unternehmen mit Sitz in Würzburg mitteilte. Der Chargencode sei auf dem oberen Tubenfalz zu finden. Das Produkt hat die Größe 200 Milliliter und die EAN 4008233114781.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Duschgel kann Bakterium enthalten

Bei der standardmäßigen Qualitätskontrolle sei in den genannten Chargen das Bakterium Burkholderia cepacia nachgewiesen worden. "Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem kann es zu Infektionen kommen. Das Produkt sollte daher nicht weiterverwendet werden", schreibt das Unternehmen. Der Verkauf und weitere Vertrieb der betroffenen Chargen sei umgehend gestoppt worden. Für Menschen ohne gesundheitliche Vorbelastung gelte die Nutzung als weitestgehend risikofrei.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

S.E. Chavegrand
News

Offenbar bereits mehrere Todesfälle

Gefährlicher Erreger entdeckt: Rückruf für beliebte Käsesorten

Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Listerien ruft der französische Hersteller S.E. Chavegrand drei Käsesorten zurück. Der Verzehr kann besonders für Schwangere, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich sein.

  • 13.08.2025
  • 16:25 Uhr
Anzeige
Anzeige

Für Immungeschwächte gefährlich

Kneipp empfiehlt betroffenen Kund:innen, das Duschgel im Handel zurückzugeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • Lebensmittelwarnung.eu
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250818-99-770268
News

Newsticker: Medwedew spottet über Gipfel - während Gesprächen flogen Raketen

  • 19.08.2025
  • 15:40 Uhr
Auto nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt
News

Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt: Anklage gegen Taleb A. erhoben

  • 19.08.2025
  • 14:52 Uhr
Dienstwagen von Politikern
News

Umwelthilfe kritisiert: Dienstwagen vieler deutscher Spitzenpolitiker klimaschädlich

  • 19.08.2025
  • 12:45 Uhr
Betrug via Social Media
News

Neue Betrugsmasche auf WhatsApp: Statt Abstimmung folgt perfide Abzocke

  • 19.08.2025
  • 12:22 Uhr
Scheibenkaese der Firma Milram in einer Kuehltheke. Neue Verpackungen sorgen aktuell für viel Wirbel im Netz.
News

Was für ein Käse: Neue Milram-Verpackung sorgt für Shitstorm

  • 19.08.2025
  • 12:18 Uhr
BSW
News

Bündnis Sahra Wagenknecht erhält im Dezember neuen Namen

  • 19.08.2025
  • 12:15 Uhr
Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
News

Kindesentführung aus Dänemark: Christina Block habe von Gewaltvorwürfen erst später erfahren

  • 19.08.2025
  • 12:01 Uhr
18. August 2025: Präsident Donald Trump während des Treffens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs im East Room des Weißen Hauses
News

Zustimmung der Amerikaner für Trump sinkt auf Tiefststand

  • 19.08.2025
  • 11:16 Uhr
Joachim Paul (AfD)
News

Oberbürgermeister-Wahl in Ludwigshafen: AfD-Politiker Joachim Paul bleibt ausgeschlossen

  • 19.08.2025
  • 10:31 Uhr
Ein Hacker bietet knapp 16 Millionen Paypal-Zugänge im Netz an.
News

Millionen PayPal-Konten in Gefahr? Hacker bietet Zugänge im Netz an

  • 19.08.2025
  • 10:29 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 19. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 08:25

  • 05:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 18:00

  • 11:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 15:55
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 15:55

  • 10:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 08:25

  • 05:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 19:45

  • 14:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 17:45

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 16:00

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12