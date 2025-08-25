Verletzte nach Großbrand im Hamburger Hafen

In Hamburg ist ein Feuer ausgebrochen. Eine dunkle Rauchwolke zieht über die Stadt, es sind weiterhin Knallgeräusche zu hören.

In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Feuer ausgebrochen. Es sind weithin Knallgeräusche zu hören, die auf kleinere Explosionen schließen lassen. Zudem ist eine große Rauchsäule über dem Stadtteil Veddel zu sehen.

"Es gibt Verletzte", sagte ein Feuerwehrsprecher. Zur Anzahl konnte er noch nichts sagen. Sie liege im unteren einstelligen Bereich.

"Wir sind derzeit mit einem Großaufgebot an Polizei- und Feuerwehrkräften vor Ort", teilte die Polizei Hamburg auf X mit. Der Bereich solle weiträumig umfahren werden, warnte die Behörde.

A1 vollständig gesperrt

Nach Polizeiangaben wurde zudem die nahegelegene Autobahn A1 zwischen Norderelbe und Moorfleet wegen Trümmerteilen komplett gesperrt.

Stau auch auf der A7

Auf der A1 staut sich der Feierabendverkehr auf mehreren Kilometern. In Richtung Norden stockte er zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Norderelbe auf einer Länge von zwölf Kilometern. In der Gegenrichtung waren es zwischen Hamburg-Öjendorf und Billstedt zwei Kilometer.

Auch auf der Autobahn A7 staut sich der Verkehr vor dem Elbtunnel in Richtung Norden auf vier Kilometer, in Richtung Süden auf fünf Kilometer. Die Polizei bat auf X darum, den Bereich weiträumig zu umfahren und das Gebiet zu meiden.

Auf den Fernverkehr der Deutschen Bahn wirkt sich der Brand dagegen nicht aus, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mitteilte. In dem Bereich des Brandes befinde sich allein die Hafenbahn. Die für die Hafenbahn zuständige Hafenverwaltung HPA war zunächst nicht zu erreichen.

Eplosion mehrerer Gasbehälter

Bei dem Brand ist durch die Explosion mehrerer Druckgasbehälter mindestens eine weitere Halle in Brand geraten. Auch gebe es weitere kleinere Brände auf dem Gelände, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich in den Druckbehältern Lachgas befinde.

Ursprung des Feuers sei der Brand eines Fahrzeugs gewesen, das in der Lagerhalle abgestellt war. Die Feuerwehr sei mit fünf Löschzügen und mehreren Rettungswagen im Einsatz. Unterstützt werde sie auch von einem Spezialfahrzeug der Flughafenfeuerwehr.