Anzeige
Explosionen in der Hansestadt

Verletzte nach Großbrand im Hamburger Hafen

  • Aktualisiert: 25.08.2025
  • 18:05 Uhr
  • Michael Reimers
In Hamburg ist es zu einem Großbrand gekommen.
In Hamburg ist es zu einem Großbrand gekommen.© Daniel Bockwoldt/dpa

In Hamburg ist ein Feuer ausgebrochen. Eine dunkle Rauchwolke zieht über die Stadt, es sind weiterhin Knallgeräusche zu hören.

Anzeige

In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Feuer ausgebrochen. Es sind weithin Knallgeräusche zu hören, die auf kleinere Explosionen schließen lassen. Zudem ist eine große Rauchsäule über dem Stadtteil Veddel zu sehen.

"Es gibt Verletzte", sagte ein Feuerwehrsprecher. Zur Anzahl konnte er noch nichts sagen. Sie liege im unteren einstelligen Bereich.

Auch in den News:

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

"Wir sind derzeit mit einem Großaufgebot an Polizei- und Feuerwehrkräften vor Ort", teilte die Polizei Hamburg auf X mit. Der Bereich solle weiträumig umfahren werden, warnte die Behörde.

Anzeige
Anzeige

A1 vollständig gesperrt

Nach Polizeiangaben wurde zudem die nahegelegene Autobahn A1 zwischen Norderelbe und Moorfleet wegen Trümmerteilen komplett gesperrt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Stau auch auf der A7

Auf der A1 staut sich der Feierabendverkehr auf mehreren Kilometern. In Richtung Norden stockte er zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Norderelbe auf einer Länge von zwölf Kilometern. In der Gegenrichtung waren es zwischen Hamburg-Öjendorf und Billstedt zwei Kilometer.

Auch auf der Autobahn A7 staut sich der Verkehr vor dem Elbtunnel in Richtung Norden auf vier Kilometer, in Richtung Süden auf fünf Kilometer. Die Polizei bat auf X darum, den Bereich weiträumig zu umfahren und das Gebiet zu meiden.

Auf den Fernverkehr der Deutschen Bahn wirkt sich der Brand dagegen nicht aus, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mitteilte. In dem Bereich des Brandes befinde sich allein die Hafenbahn. Die für die Hafenbahn zuständige Hafenverwaltung HPA war zunächst nicht zu erreichen.

Anzeige
Anzeige

Eplosion mehrerer Gasbehälter

Bei dem Brand ist durch die Explosion mehrerer Druckgasbehälter mindestens eine weitere Halle in Brand geraten. Auch gebe es weitere kleinere Brände auf dem Gelände, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich in den Druckbehältern Lachgas befinde.

Ursprung des Feuers sei der Brand eines Fahrzeugs gewesen, das in der Lagerhalle abgestellt war. Die Feuerwehr sei mit fünf Löschzügen und mehreren Rettungswagen im Einsatz. Unterstützt werde sie auch von einem Spezialfahrzeug der Flughafenfeuerwehr.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • X: Polizei Hamburg
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 25. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 18:00

  • 09:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 15:45

  • 08:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. August 2025 | 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 16:30

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 19:45

  • 07:51 Min
  • Ab 12
Mehr News
13. Januar 2025, Finnland, Porvoo: Der Öltanker Eagle S ankert im Finnischen Meerbusen. Der Tanker wird verdächtigt, Teil der sogenannten russischen Schattenflotte zu sein.
News

Finnland in Sorge wegen eines ominösen Frachters

  • 25.08.2025
  • 18:01 Uhr
Das Verfahren liegt nun bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die Anklage wegen mutmaßlicher China-Spionage erhoben hat.
News

Mutmaßliche Agententätigkeit für China: US-Bürger droht Prozess in Deutschland

  • 25.08.2025
  • 17:15 Uhr
Sitzung des russischen Sicherheitsrats mit Putin
News

Internationaler Haftbefehl gegen Kremlchef: Wird Putin jemals zur Rechenschaft gezogen?

  • 25.08.2025
  • 16:37 Uhr
Trump führt seinen Kampf gegen kritische Berichterstattung fort und stellt sogar Sendelizenzen infrage.
News

"Fake News": Trump will Nachrichtensendern in den USA Sendelizenzen entziehen

  • 25.08.2025
  • 16:24 Uhr
Atommüll Zwischenlager Ahaus
News

Größter Atommüll-Transport seit Jahrzehnten: Castoren rollen bald von Jülich nach Ahaus

  • 25.08.2025
  • 15:13 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250824-911-013835
News

Wadephul appelliert an Union und SPD: "Müssen zum Teamspiel bereit sein"

  • 25.08.2025
  • 14:51 Uhr
GERMANY-ELECTION/MIGRATION
News

Ex-Vizekanzler Habeck verlässt den Bundestag - das ist der Grund

  • 25.08.2025
  • 14:23 Uhr
Die Memoiren des mutmaßlichen Epstein-Opfers Virginia Giuffre sollen posthum erscheinen.
News

Brisantes Buch: Memoiren von Epstein-Opfer Giuffre erscheinen posthum

  • 25.08.2025
  • 14:11 Uhr
USA-TRUMP/
News

LIVE: Trump unterzeichnet neue Dekrete - Justiz im Visier?

  • 25.08.2025
  • 14:06 Uhr
Russland soll eine neue Antennenanlage für Funkaufklärung und -kommunikation an der polnischen Grenze bauen.
News

Baut Putin eine neue Spionage-Anlage an der NATO-Außengrenze?

  • 25.08.2025
  • 14:06 Uhr