Heiße Phase kurz vor der Bundestagswahl: Am kommenden Sonntag wird gewählt und die Spitzenkandidaten von CDU, SPD, AfD und Grünen treten gemeinsam in der Wahlarena auf. Alle Infos HIER.

Am Montag (17. Februar) treffen Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (AfD), Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) in der ARD-"Wahlarena" aufeinander. In der Sendung können Zuschauer:innen Fragen an die Spitzenkandidaten:innen stellen und ihre Sorgen, Problemen und Anliegen direkt adressieren. Moderiert wird die "Wahlarena" von Jessy Wellmer und Louis Klamroth.

Sehen Sie am Montag (17. Februar) ab 21:15 Uhr den ARD-Livestream zur Wahlarena kostenlos auf Joyn.