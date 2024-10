Wegen Störung bei Flugsicherung: Chaos in Deutschlands Luftraum

Es herrschte Chaos über Deutschland. Eine Störung bei der Flugsicherung verursachte Probleme an den deutschen Flughäfen und zwang die Passagiere zu Geduld.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Aufgrund einer Störung bei der Flugsicherung kam es am Freitag (4. Oktober) zu Problemen im deutschen Luftraum.

Insbesondere der größte Flughafen des Landes, in Frankfurt, war betroffen.

Bundesweit kam es zu Verspätungen und Flugausfällen.

Wegen einer Störung bei der Flugsicherung kam es am Freitag (4. Oktober) zu zahlreichen Problemen im deutschen Luftraum. Es kam zu Flug-Ausfällen und Verspätungen. Mittlerweile konnte das Problem behoben werden, doch die Folgen dürften noch länger währen.

Im Video: Unbekannte Flugobjekte auch über Deutschland? Jetzt äußert sich die Flugsicherung

In Frankfurt spürten Passagiere die Auswirkungen am deutlichsten

Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, sollen alleine am größten deutschen Flughafen in Frankfurt bis zum Freitagnachmittag (4. Oktober) rund etwa 100 Flüge ausgefallen sein. Das wurde der Nachrichtenagentur vom Flughafenbetreiber Fraport mitgeteilt. Betroffen von der Störung waren jedoch auch weitere Flughafen, wie beispielsweise in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart.

Laut eines Fraport-Sprechers können Passagiere noch bis in den Abend hinein mit Problemen rechnen, insbesondere mit Verspätungen. Aber auch vereinzelte weitere Flugstreichungen seien noch möglich.

Anzeige

Anzeige

Bundesweite Störungen

Am Morgen trat gegen 9.00 Uhr eine Störung bei der Deutschen Flugsicherung auf. Dadurch sei es insbesondere zum Ausfall von Flugplandaten und Wetterdaten gekommen, so eine Sprecherin. "Während der Störung kam es bundesweit zu Verspätungen in unterschiedlicher Ausprägung."

Mittlerweile konnte das Problem bei der Flugsicherung jedoch behoben werden, "seit 10.25 Uhr laufen die Systeme wieder", hieß es. Die während der Störung verloren gegangenen Daten müssten nun aber nachgepflegt werden. "Das Flugverkehrsaufkommen wird jetzt sukzessive abgearbeitet", so die Sprecherin.

Im Video: Verschärfung bei Handgepäckregeln - Kaum Flüssigkeiten dürfen mehr an Bord

Anzeige

Anzeige

Nicht überall gab es viele Probleme

Am Frankfurter Flughafen sprach man von "erheblichen Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfällen". Fraport riet den Fluggästen dazu, den Flugstatus regelmäßig auf den Internetseiten der jeweiligen Fluggesellschaften zu prüfen und ihre Ankunftszeit am Flughafen entsprechend anzupassen.

Auch am Flughafen BER in Berlin kam es zu Problemen, jedoch zu keinen erheblichen: Eine Sprecherin des Airports teilte mit, es habe in einzelnen Fällen, insbesondere um die Mittagszeit sei es zu Verspätungen gekommen. Diese hätten jedoch maximal bei etwa einer Stunde gelegen. Zudem sei je ein Flug nach München und nach Frankfurt gestrichen worden, hieß es.

Per Internet wurden auch die Fluggäste in Stuttgart und Düsseldorf darum gebeten, sich über ihre jeweiligen Flüge zu informieren.