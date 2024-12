Weiße Weihnachten? Hier sind die Chancen auf Schnee am größten

Oberhalb von 600 Metern könnte am 24. Dezember Schnee liegen bleiben, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Noch ist das aber nicht sicher.

Chancen auf Schnee am Heiligen Abend gibt es in diesem Jahr am ehesten im Bergland. Am 24. Dezember könnte in einem Bereich zwischen Schwarzwald und Erzgebirge und alles südöstlich dieser Linie oberhalb von etwa 600 Metern Schnee liegen bleiben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach. Sicher sei dies aber noch nicht.

Im Nordwesten Deutschlands bestehen demnach voraussichtlich keine Chancen auf Schnee am Heiligabend und auch nicht an Weihnachten. Um das Wetter für den Südosten an den beiden Feiertagen vorherzusagen, sei die Zeitspanne bis dahin aber noch zu groß, sagte der Sprecher. Voraussichtlich bringt den DWD-Angaben zufolge ein Tief am 24. Dezember deutlich mildere Luft nach Deutschland, unklar ist, wie schnell sich diese Richtung Südosten ausbreitet.

15 Grad im Südwesten

In den kommenden Tagen wird es demnach zunächst milder, die Temperaturen liegen teils im zweistelligen Bereich. Wolken und etwas Regen bestimmen am Mittwoch (18. Dezember) das Bild, in Richtung Alpen gibt es auch längere sonnige Abschnitte. Im Westen und Norden ist es windig bis stürmisch.

Am Donnerstag (19. Dezember) sind im Südwesten 15 Grad möglich. Es bleibt regnerisch und windig bis stürmisch. Am Freitag (20. Dezember) ist es mit drei bis acht Grad wieder kühler, im Süden steigt die Frostgefahr. Im Bergland schneit es nach DWD-Angaben.