Wenig schmeichelhaft: Das steckt hinter Trumps neuem Spitznamen "TACO"

Donald Trump ist bekannt für seine Launenhaftigkeit und überraschende Meinungswandel. Das hat dem US-Präsidenten jetzt einen neuen Spitznamen eingebracht, der eigentlich ganz und gar nicht nach dessen Geschmack sein sollte.

Ein wenig schmeichelhafter Spitzname für Donald Trump sorgt aktuell für Schlagzeilen. Der US-Präsident wird seit neuestem als "TACO" bezeichnet. Einen Bezug zu dem beliebten mexikanischen Fast-Food-Gericht verbirgt sich dahinter allerdings nicht. "TACO" ist eine Kurzform für "Trump always chickens out" – auf Deutsch: Trump macht immer einen Rückzieher.

Trump bekannt für seine Drohungen und Rückzieher

Dieser Spitzname spiegelt die Wahrnehmung wider, dass Trump regelmäßig große Ankündigungen macht, beispielsweise in der Zollpolitik. Doch in entscheidenden Momenten weicht der Republikaner oft zurück oder ändert seine Position, anstatt konsequent zu handeln. Dies hat zur Folge, dass Trump in den sozialen Medien mit Taco-Anspielungen durch den Kakao gezogen wird.

Trump reagiert auf neuen Spitznamen

Bei Protesten, beispielsweise in der vergangenen Woche, nutzen zahlreiche Demonstranten zudem die Analogie für kreative Kostüme. Wer sich die Bezeichnung ausgedacht hat, ist unklar, einem breiten Publikum wurde er jedoch durch einen Journalisten der "Financial Times" bekannt. Er verwendete den Begriff in einem Artikel, um den Zickzackkurs in der Handelspolitik der Trump-Regierung zu beschreiben.

Auf einer Pressekonferenz wurde Trump jüngst sogar selbst zu "TACO" befragt. Der Präsident reagierte perplex: "Ich mache Rückzieher? Das habe ich noch nie zuvor gehört." Der für seine Eitelkeit bekannte 79-Jährige dürfte jedoch über den wenig schmeichelhaften Spitznamen kaum erfreut sein.

