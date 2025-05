Die ersten Wetter-Prognosen für den Sommer 2025 versprechen warme Temperaturen in Deutschland. Zu warm jedoch für die Umwelt, sind sich Expert:innen sicher.

Das Wichtigste in Kürze Die Wetterprognose für den Sommer 2025 droht mit heißen Temperaturen für Deutschland und Europa.

Die bereits begonnene Dürre könnte sich durch fehlende Niederschläge weiter ausbreiten.

Expert:innen warnen auch vor einer Waldbrandgefahr.

Die Wetterprognose für den Sommer 2025 sieht erschreckend aus, da sind sich Expert:innen sicher. Wie warm und trocken es jedoch werden könnte, da gehen die Meinungen auseinander.

Während die europäische Prognose des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF) Süd- und Mitteleuropa vorwiegend von einem Hochdruckgebiet kontrolliert sieht, rechnet das amerikanische Modell (CFS) mit Tiefdruckgebieten, die auch Regen mitbringen würden.

Heiße Temperaturen könnten Dürre fortschreiten lassen

Vor allem in Hinblick auf die steigende Dürregefahr in Deutschland und Europa wäre Regen wünschenswert. Denn der Dürremonitor vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung sagt jetzt schon an, dass vor allem im Norden Deutschlands der Oberboden teils von einer außergewöhnlichen Dürre betroffen ist. Sollte der Sommer demnach wirklich so heiß werden, wie Expert:innen denken, würde sich diese Dürre nochmal verschlimmern.

Expert:innen verschiedener Wetterseiten geben an, dass sie mit einem Sommer rechnen, der nochmal bis zu zwei Grad über dem Durchschnitt liegen könnte. Das ECMWF teilt mit an, dass die Chancen dafür zu bis zu 70 Prozent gegeben sind. So soll bereits der Juni wärmer werden, der Meteorologe Jan Schenk vom "Weather Channel" nannte die Prognose gar "beängstigend". "So aggressiv war eine Sommerprognose noch nie", sagte er.

Aktuelle Prognose kann sich noch ändern

Mit der Hitze wird bis in den August gerechnet mit gleichzeitig sehr wenig Niederschlägen. Damit steigt auch in Deutschland und Europa die Waldbrandgefahr, wenn die Böden und das Gehölz in Wäldern ausgetrocknet sind. Schon weggeworfene Zigarettenkippen könnten dann zu einer Katastrophe führen.

Ob die Prognose tatsächlich so schwarz sein wird, wie aktuell angegeben, bleibt aber noch abzuwarten. Die Zentren passen ihre Prognosen immer wieder an und auch in den nächsten Tagen wird eine Aktualisierung vom ECMWF erwartet. "Wenn sich die Prognose nächste Woche bestätigen sollte, dann müsste eigentlich ganz Deutschland anfangen, sich auf diese Mega-Hitzewelle vorzubereiten", warnt Experte Schenk.

