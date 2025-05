Steht uns ein mückenreicher Sommer bevor?

Viel Regen, ein milder Winter und nun die Wärme. Das alles sind ideale Bedingungen für Mücken. Ein Experte ist sich sicher, dass uns ein mückenreicher Sommer bevorsteht.

Anzeige

Die ersten warmen Tage liegen bereits hinter uns, genauso wie regenreiche Wochen im Süden und Südwesten Deutschlands. Das alles sind ideale Bedingungen für Stechmücken, sagt NABU-Experte Julian Heiermann. "Durch den vielen Regen haben sich Tümpel oder Pfützen gebildet, die sich nun ideal für die Eiablage eignen. Das kann noch ein sehr mückenreicher Sommer werden."

Anzeige

Anzeige

Obwohl das Frühjahr verhältnismäßig trocken war, sorgen der milde Winter und nun entstandene Wassertümpel für gute Chancen der Mückenbrut, zu überleben. Tatsächlich stechen nur die weiblichen Mücken Menschen, um Protein nach der Befruchtung für die Bildung von Eiern zu nutzen.

Lästige Mücken mit großer Rolle für das Ökosystem

Für den Menschen mögen sie zwar eine Plage sein, für das Ökosystem spielen sie jedoch eine große Rolle. Mücken und ihre Larven sind wichtige Beutetiere für andere Tiere, wie Spinnen, Fische, Amphibien, Libellen und Vögel.

Anzeige

Anzeige

Mücken dienen aber nicht nur als Beute für andere Tiere. Auch für die Bestäubung spielen sie eine ähnlich große Rolle wie Bienen und co. Die Mückenepertin Doreen Werner sagte gegenüber "t-online": "Da reden alle immer nur von Bienen und Hummeln. Aber die große Masse an Mücken und Fliegen übernimmt in etwa den gleichen Anteil an Bestäubungen".

So schützt man sich vor Mücken

Auch für die Gesundheit unserer Böden spielen Mücken eine große Rolle, denn manche Mückenlarven "helfen bei der Zersetzung, zum Beispiel von Laub, und sind wichtig für die Humusbildung", so die Expertin weiter. Sie ist sich daher sicher: "Die Natur hat Mücken nicht ohne Grund erschaffen."

Anzeige

Anzeige

Als Mensch kann man sich vor möglichen Stichattacken am besten schützen, indem man auch im Freien lange Kleidung trägt. Für zuhause empfehlen sich Fliegengitter an Fenstern und Türen. Der NABU-Experte rät jedoch von elektronischen Insektenfallen auf dem Balkon oder der Terrasse ab, da diese durch ihr UV-Licht nicht nur Mücken anziehen und töten.