WhatsApp kopiert Telegram: Neue "Channel"-Funktion bald verfügbar

Die Kanal-Funktion, die WhatsApp nun für seine Nutzer:innen einführen will, ist nichts Neues. Bekannt ist sie durch den Konkurrenten Telegram. Allerdings wurde diese dort in der Vergangenheit bereits von Extremisten und Verschwörungstheoretikern missbraucht. Daher werden gleich zu Anfang kritische Stimmen laut.

Die neue "Channel"-Funktion bei WhatsApp soll es Einzelpersonen, aber auch Unternehmen oder Organisationen ermöglichen, Kanäle zu erstellen. Diese könnten dann Nutzer:innen abonnieren, schreibt "giga.de" über die Neuerung beim Social-Media-Dienst.

Die WhatsApp-Kanäle seien unter dem Tab "Aktuelles" zu finden, heißt es auf dem "WhatsApp Blog" ergänzend. Dabei seien die Kanäle getrennt von den Chats mit Familie, Freunden und Communitys aufgeführt.

Die "Channel"-Funktion soll allerdings zunächst nur in Kolumbien und Singapur getestet werden, bevor sie in den nächsten Monaten in weiteren Ländern eingeführt werde.

So kann man einem Kanal folgen

WhatsApp bietet seinen Usern mit dem neuen Dienst ein durchsuchbares Verzeichnis aller angebotenen Kanäle an.

Anwender können dort, je nach Interessengebiet, die entsprechenden Kanäle durchforsten. Ebenso sollen die Kanäle über Einladungslinks (per E-Mail oder WhatsApp-Chat) gefunden werden können, ergänzt "T-online".

Datensicherheit

In puncto Datensicherheit heißt es im Blog: "Wir haben uns das Ziel gesetzt, einen Broadcast-Dienst zu entwickeln, bei dem Privatsphäre großgeschrieben wird."

So seien die persönlichen Daten von Administratoren und Followern geschützt.

Auch seien Telefonnummern und Profilfoto von Betreiber:innen eines Kanals für dessen Follower nicht sichtbar – ebenso wenig die eigene Telefonnummer, wenn einem Kanal gefolgt werde.

"Channel"- Funktion von Telegram bekannt

Die neue WhatsApp-Kanal-Funktion sei bereits von dem Messengerdienst Telegram bekannt und erntet daher auch gleich Kritik. Grund hierfür sei, dass WhatsApp somit von einer "Plattform zur privaten Kommunikation zu einer Plattform für Online-Hetze werden" könne, kritisiert "T-online".

Denn bereits in der Vergangenheit hätten Extremisten und Verschwörungstheoretiker eine vergleichbare Funktion auf Telegram genutzt, um ihre Anhängerschaft zu erweitern.