"Wir lösen das Problem": Putin spricht bei Kreml-Konferenz überraschend Deutsch

Bei einer Videokonferenz im Kreml soll Präsident Putin mit einem kürzlich aus Essen nach Russland ausgewanderten Sternekoch auf Deutsch geredet haben.

Der deutsche Sternekoch Maxim Zitnikow soll Russlands Präsident Wladimir Putin dazu gebracht haben, ihm in einer Videokonferenz eine Frage auf Deutsch zu beantworten. Wie "t-online.de" meldet, war Zitnikow zu einer offiziellen Gesprächsrunde des russischen Staatsrats über die Entwicklung der Infrastruktur im Land als Gast geladen, um von seinen Erfahrungen als kürzlich zugezogener Bewohner der Vorzeigesiedlung in der Stadt Dobrograd zu berichten. Diese Gelegenheit soll der erst 2023 nach Russland ausgewanderte Koch dazu genutzt haben, sich direkt an den russischen Präsidenten zu wenden, der darauf unerwartet reagierte.

Zunächst erzählte Zitnikow, der ursprünglich aus Usbekistan stammt, dem Bericht zufolge wie gewünscht, wie die Wahl seiner Familie auf die aus dem Boden gestampfte Stadt gefallen sei. Seine Frau habe Werbung für Dobrograd im Internet gesehen und zu ihm gesagt: "Dort wird es dir gefallen. Es ist wie in Deutschland vor 30 bis 35 Jahren." Damit habe sie gemeint, alles sei sicher, sauber und optimal für Kinder, erklärte der 50-Jährige.

Reißbrett-Stadt bei Moskau so sicher "wie Deutschland vor 30 Jahren"

Dobrograd liegt zweieinhalb Stunden von Moskau entfernt. Dem Bericht nach hat ein Möbel-Oligarch dort Land gekauft, die Stadt aufgebaut und in kurzer Zeit schon 3.000 Menschen aus 14 Ländern der Welt dort angesiedelt, 85 Prozent sollen Familien mit Kindern sein.

Seine beiden Kinder seien für ihn der Hauptgrund gewesen, Deutschland zu verlassen und nach Dobrograd zu ziehen, sagte Zitnikow bei der Videokonferenz. Dann wechselte er plötzlich vom Russischen ins Deutsche: "Wladimir Wladimirowitsch, darf ich Sie um etwas bitten? Ich weiß, dass Sie mich verstehen." Putin stimmte zu: "Bitteschön, ich verstehe." Daraufhin erzählte Zitnikowdem Kreml-Chef auf Deutsch von seinen Problemen, den russischen Pass zu bekommen.

Wie es weiter in dem Bericht heißt, willigte Putin, der als KGB-Offizier von 1985 bis 1989 in Dresden stationiert war und gut Deutsch spricht, auf Deutsch der Bitte zu und hörte sich Zitnikows Anliegen an. Der Auswanderer berichtete, er wolle gern den russischen Pass bekommen, aber es gebe "Probleme mit dem ganzen Papierkram".

Putin zum Lachen gebracht

Daraufhin soll ihm Putin zugesichert haben, für eine Lösung in Kontakt zu bleiben: "Machen wir. Wir bleiben in Kontakt und lösen das Problem. Es ist kein Problem." Zitnikow bedankte sich, dann fragte Putin noch nach, woher Zitnikow stamme und was vorgefallen sei. Die Antwort des Deutschen brachte den Präsidenten zum Lachen.

Zitntikow schimpfte: "Die machen alles kaputt", wobei er aber offen ließ, ob er damit die Bundesregierung oder die Deutschen an sich meinte. Putin beendete die Unterhaltung auf Deutsch mit den Worten: "Ich wünsche Ihnen was. Alles Gute."

Ausgewandert aus dem Ruhrgebiet nach Russland

Maksim Zitnikow hat in der gehobenen Gastronomie in Deutschland gearbeitet. In Russland wird er als einer der 300 besten Köche Europas bezeichnet. Zitnikow schwärmt dem Bericht zufolge von Putin und schimpft auf Deutschland, wo er als Jungkoch in der mit drei Michelinsternen ausgezeichneten Schwarzwaldstube im Hotel "Traube Tonbach" in Baiersbronn gearbeitet hatte.

Er soll Sous-Chef bei Juan Amador in dessen früherem Restaurant im hessischen Langen bei Frankfurt gewesen sein, sei in Essen sesshaft geworden als Küchenchef des Restaurants "Wallberg" in der Philharmonie und habe auch als Küchenchef im Golf Club Schloss Oefte und zuletzt bei der Essener G-Group gearbeitet, die mehrere Restaurants betreibt. Nach eigenen Angaben hat Zitnikow auch für mehrere Kanzler und Bundespräsidenten gekocht. Gescheitert sein soll er als Unternehmer einer GmbH mit gehobenen Bars.