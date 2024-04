Ob Romantik-Komödie, Historiendrama oder Actionfilm: Emily Blunt (41) gilt als Top-Besetzung für die unterschiedlichsten Rollen. Warum sie seit Jahren auch zu den bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods gehört, erfährst du hier.

Emily Blunt: Vom britischen Theater nach Hollywood

Wer als 18-jährige Theaterschauspielerin an der Seite der großen Dame Judi Dench (89) debütiert, muss etwas auf dem Kasten haben. So wie die gebürtige Londonerin Emily Blunt, die damals am Haymarket Theatre Royal im Stück "The Royal Family" Denchs Enkelin spielte.



Wenig später kam sie zum Film und gehört mittlerweile selbst zur absoluten A-Klasse großer Schauspielerinnen. Wenn irgendwo Listen der bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt veröffentlicht werden, taucht dort regelmäßig ihr Name auf. Zuletzt landete sie auf statista.com hinter Margot Robbie (33) und Millie Bobby Brown (20) auf Platz 3, mit einer geschätzten Gage von vier Millionen Dollar für das vielfach ausgezeichnete Biopic "Oppenheimer".

Geld fürs Kleider-Tragen

Schätzungen von Emily Blunts Vermögen belaufen sich auf 70 bis 80 Millionen US-Dollar (ca. 65 bis 75 Millionen Euro). Ab dieser Woche ist sie an der Seite von Ryan Gosling (43) in der Actionkomödie "The Fall Guy" zu sehen, einer Leinwand-Adaption der 1980er-Kultserie "Ein Colt für alle Fälle". Ihr Geld verdient sie allerdings nicht alleine vor der Kamera. Vor einigen Jahren verriet ihre Stylistin Jessica Paster, dass große Stars wie sie bis zu 250.000 Dollar alleine dadurch verdienen können, dass sie zu einem Event ein bestimmtes Designerkleid tragen!

Ihr Leben in England und den USA

Wer so gut verdient, kann sich auch mehrere Wohnsitze leisten. Neben der britischen hat Emily Blunt inzwischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und lebt mit ihrem Ehemann und Kollegen John Krasinski (44) sowie den gemeinsamen Töchtern Hazel (10) und Violet (7) teils in London, teils in New York.



Im Big Apple, genauer gesagt im Stadtteil Brooklyn, besitzt das Paar den kompletten siebten Stock des Apartmentgebäudes und ehemaligen Hotels The Standish. Kostenpunkt: umgerechnet rund 14,3 Millionen Euro. Schauspielkollege Matt Damon (53) lebt im selben Haus. Die Familien der beiden sind befreundet und treffen sich regelmäßig zum Abendessen.



Auch im Londoner Stadtteil Walthamstow haben Emily Blunt und John Krasinski eine illustre Nachbarschaft, zu der unter anderem Fernsehkoch Gordon Ramsay (57) und Dokumentarfilmer Louis Theroux (53) gehören.

Im Privatjet zum Weihnachtseinkauf

Emily Blunt und John Krasinski reisen viel und gönnen sich dafür auch Flüge in ihrem 26 Millionen Dollar (24,3 Millionen Euro) teuren Privatjet, einer Dassault Falcon 900, in der es sich bis zu 16 Passagier:innen gemütlich machen können. 2022 wurde das Paar erwischt, wie es damit augenscheinlich zum Christmas-Shopping ins australische Sydney geflogen ist. Aktuell denkt die Schauspielerin übrigens darüber nach, ein Jahr lang keine Rollen anzunehmen, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Und fürs Reisen? Wer weiß ...



Immerhin: Emily Blunt unterstützt mit ihren Millionen auch etliche Charity-Projekte, darunter die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, das Kinderhilfswerk UNICEF und die Hilfsorganisation Oxfam.

