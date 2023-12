Instagram-Shopping: Darum werden wir auf Social Media so schnell dazu verleitet

Wer Instagram nutzt, weiß, wie verführerisch manche Werbeanzeigen sind. Da kann man schnell schwach werden. Anstatt durch deinen Feed zu scrollen oder Stories deiner Freund:innen anzuschauen, findest du dich ganz schnell in einem Online-Shop wieder. Unter dem Hashtag #instrammademebuyit zeigen User:innen jetzt, welche Produkte sie dank Instagram eingekauft haben. Von nützlichen Gegenständen bis hin zu skurrilen Produkten ist alles dabei.

Social (Media) Shopping

Laut einer Bitkom Studie sind 54 Millionen Deutsche auf Social Media unterwegs. Ein Viertel davon hat auf Social Media auch schon einmal etwas gekauft. Social Shopping ist das Phänomen unserer Zeit. Und für Unternehmen ein ganz neuer Absatzmarkt.

Daniel Levitan, der eine Agentur in Berlin betreibt und Werbung für Unternehmen macht, erklärt: "Auf Social Media verkauft sich alles, wenn ich es als Unternehmer richtig mache." Laut Daniel Levitan sind wir auf Social Media im Entdeckermodus und nicht zwangsläufig kaufbereit.

Wie wir aber alle wissen, kann sich unsere Einstellung im Bruchteil einer Sekunde ändern. Instagram dient als Inspiration und ist optik-getrieben. Wenn wir also etwas sehen, was optimal in Szene gesetzt wurde, kann uns das zum Kauf verleiten. Genau deswegen boomen Produkte, die uns suggerieren, dass mit ihnen das Leben viel einfacher ist.

Im Clip: Instagram made me buy it! Warum der Entdeckermodus uns zum Shoppen verführt

Social Media als Einkommensgarantie

Doch nicht nur Modetrends und Beautyartikel verkaufen sich über Social Media. Ein absoluter Star auf TikTok ist ein pinkes Putzmittel. Pink scheint die User:innen ohnehin magisch anzuziehen. Vielleicht ist gerade deswegen auch eine grell-pinke Soße so beliebt. Die TikTokerin und Erfinderin hat dafür bereits knapp 8 Millionen Likes einkassiert - und wer hätte es gedacht? Ihre Soße kann man mittlerweile bei Walmart kaufen. "chef.pii" verdient sich damit ein goldenes Näschen.

Social Shopping: Ist das Phänomen wirklich neu?

Nein, es macht nur den Anschein. Denn die Art, wie wir heute shoppen, hat sich nur auf Social Media verlagert. Früher waren es zum Beispiel Teleshopping, Kataloge oder Versandketten wie Tchibo, bei denen wir auf Entdeckertour gegangen sind.

Was macht Social Shopping so besonders?

Was Social Media Shopping so besonders macht, ist, dass wir aufgrund der Community kaufbereit sind. Nach dem Motto "Wenn alle etwas wollen, dann will ich es auch". Natürlich beeinflussen uns auch Influencer:innen, die damit ihr Geld verdienen, uns Produkte schmackhaft zu machen.

Nicht alles, was wir kaufen, ist top

Unternehmen wollen ihre Artikel natürlich in Massen verkaufen. Aber stimmt die Qualität? Fast Fashion ist vor allem beim Social Media Shopping ein Thema. Gerade Billigmodeketten beherrschen das Marketing auf Instagram und Co. perfekt. Aber: Im Shoppingrausch sollten wir die Nachhaltigkeit nicht vergessen. Wenn du also beim nächsten Mal auf Social Media zum Kauf verleitet wirst, nimm dir etwas Zeit und frage dich, ob du das Produkt wirklich brauchst.