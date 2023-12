Liebeshoroskop im Winter: Für diese Sternzeichen ist Herzschmerz angesagt

Während das Thermometer sinkt, könnten auch einige Herzen Frost abbekommen. Unser Liebeshoroskop für den Winter hält Überraschungen bereit, und leider sind sie nicht für jede:n erfreulich. Mach den Check: Gehörst du zu den Sternzeichen, die im Winter ein Liebestief erleben?

Anzeige

Wenn der Winter naht, könnten sich die emotionalen Temperaturen für einige Sternzeichen ganz schön abkühlen. Der Rückzug Merkurs führt zu einem Wirrwarr in der zwischenmenschlichen Kommunikation, während Venus trotz ihrer Präsenz am Himmel eine gewisse Distanz in der Liebe symbolisieren könnte. Mars, der in der Dunkelheit bleibt, vermag leidenschaftliche Gefühle zu dämpfen. Die Konstellationen wandeln sich - und was das konkret für dein Sternzeichen bedeutet, verraten wir dir jetzt!

Im Clip: Diese 3 Sternzeichen finden noch in diesem Jahr ihren Seelenverwandten

Anzeige

Anzeige

Löwe: Stolpersteine können sich in deinen Weg legen

Der Winter könnte für dich, lieber Löwe, ein bisschen holprig in Liebesangelegenheiten werden. Wenn Saturn seine Koffer packt, könnte er ein paar deiner Glücksgefühle mitnehmen. Es ist möglich, dass du ein bisschen strauchelst, aber hey, als König des Tierreichs stehst du darüber. Schüttel deine prächtige Mähne und meistere diese emotionalen Unebenheiten mit Anmut. Sie sind nur vorübergehend. Und schon bald, wenn das neue Jahr anbricht, wird sich der Sternenhimmel wieder zu deinen Gunsten wenden.

Anzeige

Fische: Wechselbad der Gefühle

Lieber Fisch, in der stimmungsvollen Weihnachtszeit könnten deine Gefühle besonders verwundbar sein. Die Konstellation mit Venus weckt tiefe Sehnsucht nach der wahren Liebe in dir, aber sei vorsichtig, nicht jede weihnachtliche Romanze ist für die Ewigkeit. Wenn Neptun den Kurs ändert, erinnere dich daran, Wunsch und Wirklichkeit zu unterscheiden. Auch wenn die Magie der Festtage dich verzaubert: Hüte dich vor der Kälte unerwiderter Gefühle!

Krebs: Sentimentale Stolperfallen

Der Dezemberwind bringt dem Krebs eine Phase der Besinnlichkeit. Während du in der Tiefe deiner Gefühlswelt tauchst, könntest du auf sentimentale Stolperfallen stoßen. Sei wachsam, dass du nicht in die Falle der Selbstsabotage tappst. Es ist einfach, in alten Gewohnheiten zu verharren, aber jetzt ist es an der Zeit, die Segel neu zu setzen. Versuche, dich diesen Monat ganz und vollständig auf dich und deine neuen Pläne zu konzentrieren!

Anzeige

Zwillinge: Flüchtige Gefühle

Zwilling, halt die Augen offen: In diesem Winter können deine Gefühle besonders wechselhaft sein. Ohne Merkur, deinen Planeten, der für klare Kommunikation steht, könnte dich die Liebe ganz schön verwirren. Achte darauf, dass du dich nicht in jemanden verguckst, der oder die genauso sprunghaft fühlt wie du. Nimm dir Zeit, um deine eigenen Gefühle zu verstehen, bevor du den nächsten Schritt wagst. Manchmal ist es klug, ein wenig zu warten, bevor man sich in die nächste Romanze stürzt.

Anzeige

Schütze: Liebeslektionen am Sternenhimmel

Lieber Schütze, der Wintersternenhimmel könnte einige Lektionen für dich bereithalten. Trotz Jupiters Beistand solltest du auf der Hut vor irreführenden Signalen in der Liebe sein. Vertrauen ist dein Anker, doch sei achtsam: Nicht alle in deiner Umgebung haben reine Absichten. Hör auf deine Intuition, sie wird dich leiten. Jetzt gilt es, zwischen echter Zuneigung und bloßen Versprechungen zu unterscheiden. Dieser Winter erteilt dir eine Lektion, du lernst, dein Herz nur für die richtigen Menschen zu öffnen.

Du willst deine persönliche Seelenzahl herausfinden? Hier zeigen wir dir, wie du deine Seelenzahl ganz leicht berechnen kannst. Auch dein Mondzeichen kannst du ganz einfach selbst berechnen. Auch Engelszahlen haben eine spirituelle Bedeutung für dein Leben.

Jungfrau: Es kann eisig werden

Der Winter könnte dein Liebesleben deutlich abkühlen lassen, liebe Jungfrau. Vielleicht musst du mehr Energie aufwenden, um deine Beziehung warm zu halten. Deine Ausdauer und Liebe ist in diesen schweren Zeiten gefragt, um durch die frostigen Tage zu kommen. Für die Singles unter euch: Es könnte an der Zeit sein, sich auf Freund:innen und Familie zu konzentrieren, und das Dating erstmal auf Eis zu legen. Bleib gelassen und verliere nicht den Mut. Mit dem Frühling kehrt auch die Wärme in dein Herz zurück!