Low Budget Reisen 2023: Mit diesen Reisetipps sicherst du dir echte Urlaubs-Schnäppchen

Das Wichtigste in Kürze Flexibilität und Preisvergleiche sind am wichtigsten, um Geld zu sparen

Günstige Reiseziele findest du vor allem in Ost- und Südeuropa und innerhalb Deutschlands

Für einen günstigen Urlaub ist es empfehlenswert, außerhalb der Hauptsaison zu verreisen

Dein Budget ist begrenzt, du würdest aber trotzdem gern verreisen? Wir verraten dir, wie und wo du echten Schnäppchen-Urlaub machen kannst!

Low Budget Reisen: So kannst du günstig verreisen

In deiner Urlaubskasse sieht es ziemlich mau aus? Kein Problem! Es muss nicht immer viel kosten, um mal rauszukommen und den Alltag hinter sich zu lassen. Mit ein paar Tipps und Tricks kannst du günstig Urlaub machen. Das Einzige, was du wirklich dafür brauchst, ist ein bisschen Flexibilität und die Lust, dir die Zeit für ein wenig Recherche zu nehmen. Damit du allerdings nicht Nächte damit verbringst, dein nächstes Urlaubsziel zu finden, helfen wir dir.

Wir haben nach den schönsten Orten gesucht, an denen du trotz begrenztem Budget eine gute Zeit haben kannst. Außerdem verraten wir dir Travel Hacks, mit denen du richtig Geld sparst.

Günstige Urlaubsziele finden

Wer günstig reisen möchte, kommt um das Thema Flexibilität nicht herum – vor allem, wenn es um das Reiseziel geht. Aber auch die Art des Reisens (Zug/Flugzeug/etc.), Unterkunft und Zeitpunkt spielen eine wichtige Rolle. Aber wann ist Reisen eigentlich am günstigsten?

Zu dieser Jahreszeit ist Reisen am günstigsten

Die Frage nach der besten Jahreszeit, um Urlaub zu machen, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es variiert je nach Kontinent, Land und Stadt. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Haupt- und Nebensaison. Häufig ist es insbesondere in den Sommermonaten teuer, im Frühling und Herbst kannst du sparen. Du möchtest, dass es an deinem Ziel warm und sonnig ist? In vielen südlichen Ländern herrschen beispielsweise im März/April oder Oktober/November immer noch sommerliche Temperaturen. Ein weiterer Vorteil: Die Nebensaison ist weniger überlaufen und die Chancen stehen gut, dass weder Strände noch Innenstädte überfüllt sind.

Der beste Zeitpunkt, um zu buchen

Die einen schwören auf Frühbucher-Rabatte, die anderen auf Last Minute und manchmal braucht es einfach nur ein wenig Glück. Es lohnt sich durchaus, das ganze Jahr über ein Auge auf Urlaubsangebote zu haben. Reise-Expert:innen empfehlen allerdings, neun bis spätestens zwei Monate im Voraus zu buchen.

Es lohnt sich außerdem, an einem bestimmten Wochentag zu buchen. So soll es zum Wochenbeginn (Montag/Dienstag) sowie an einem Donnerstag besonders gute Angebote geben, wo hingegen die Preise zum Wochenende (Freitag/Samstag) wieder steigen. Wie du günstige Flüge findest, verraten wir dir in unseren Travel Hacks. Du hast ein Schnäppchen nach Wien oder London entdeckt?Perfekt, wir haben die Hot Spots für dich!

In diesen Ländern ist Reisen günstig

Es gibt viele Länder, in denen Unterkünfte sowie anfallende Kosten für Essen und Unternehmungen wirklich günstig sind, wie zum Beispiel in Thailand oder anderen Ländern im asiatischen Raum. Leider kosten die Flüge dahin ein kleines Vermögen. Daher haben wir nach Urlaubsdestinationen gesucht, die sowohl in Sachen Unterkunft, dem täglichen Bedarf als auch bei der An- und Abreise perfekt für Schnäppchenjäger:innen sind. Das sind unsere Top 10:

Slowenien

Mallorca

Türkei

Bulgarien

Griechenland

Kroatien

Polen

Ungarn

Marokko

Portugal

Übrigens: Auch Deutschland ist ein unterschätztes Urlaubsziel. Dabei lohnt es sich durchaus, die einzelnen Regionen Deutschlands in der Urlaubsplanung zu berücksichtigen. Ob Nordseeküste, Weinberge oder Gebirge, es gibt zahlreiche Städte und Orte in Deutschland, die einen Besuch wert sind. Wie wäre es mit einem Städtetrip in eine Großstadt wie Hamburg, Berlin, Frankfurt oder München? Oder einen Ausflug in die Weinberge am Rhein? Wer Lust auf richtige Berge hat, kann es mit dem deutschen Teil der Alpen probieren.

Günstige Unterkünfte finden

Für klassische Low Budget Reisen eignen sich Hostels und Pensionen besonders gut, um Geld zu sparen. Wer nicht auf Komfort und Luxus verzichten möchte, sollte regelmäßig Preise vergleichen. Zudem sind Unterkünfte in osteuropäischen Ländern, aber ebenso in Ländern Asiens oder Südamerika besonders günstig – vorausgesetzt, du findest einen preiswerten Flug. Ob ein Hotel oder ein eigenes Appartement günstiger ist, hängt vom jeweiligen Ort ab. Auf diesen Websites lohnt es sich, nach einer günstigen Unterkunft zu suchen:

Airbnb

Booking.com

Online-Reisebüros und Urlaubssuchmaschinen

Wir empfehlen dir außerdem, in den umliegenden Städten und Orten zu suchen. Falls es für dich kein Problem ist, einen kleinen Fahrtweg auf dich zu nehmen, kannst du so jede Menge Geld sparen. Beispielsweise gibt es viele Orte in Italien, in denen die Übernachtung nicht viel kostet und du trotzdem schnell am Wunschziel wie Venedig, Mailand oder Rom bist. Unter Umständen lohnt es sich sogar, einen Mietwagen zu buchen. Da die Unterkünfte sehr preisintensiv sein können, sparst du so trotzdem noch Geld.

Noch ein Tipp: Viele Urlaubsplattformen werben damit, einen deutlichen besseren Preis anzubieten, als du normalerweise bezahlen würdest. Das ist aber nicht immer so. Daher empfehlen wir, die Hotelpreise auf der Plattform mit denen auf der jeweiligen Website des Hotels zu vergleichen.

Günstige Flüge finden

Auf der Suche nach einem günstigen Flug? Da lohnt es sich, auf den richtigen Wochentag zu warten. Zudem werden die meisten Flüge gleich auf mehreren Plattformen angeboten, zum Teil mit deutlichen Preisunterschieden. An welchem Wochentag jedoch genau, hängt von der jeweiligen Website, dem Reiseziel und der Reisezeit ab.

So sparst du im Urlaub noch mehr Geld

Anreise

Wenn du beispielsweise den Zug nimmst, sparst du teure Flugtickets und Parkgebühren. Hier lohnt es sich ganz besonders, weit im Voraus zu buchen.

Gepäck

Muss es wirklich immer das Aufgabegepäck mit über 20 kg sein? Du kannst eine tolle Zeit haben, auch ohne riesige Reisetasche. Wenn du ausschließlich mit Reisegepäck reist, kannst du extrem viel Geld sparen – und meistens nimmt man doch sowieso zu viel mit. Unsere Tipps fürs Backpacking helfen dir, das Wichtigste einzupacken!

Sightseeing

Natürlich ist es schön, Ausstellungen zu besuchen, Wahrzeichen zu erklimmen und zu lokalen Events zu gehen. Leider kostet das auch viel Geld. Informiere dich vorab, welche Museen kostenlos sind und entdecke dein Urlaubsziel zu Fuß. Du wirst überrascht sein, was für besondere Orte und historische Denkmäler sich finden lassen, wenn du einfach nur einen Spaziergang durch die Stadt machst! Buchst du im Voraus, kannst du beim Ticketkauf ebenfalls sparen.

Essen

Du liebst es, essen zu gehen? Das kannst du dir auch ruhig mal gönnen. Allerdings wird es richtig teuer, wenn du jeden Tag auswärts isst. Sofern du die Möglichkeit hast, geh im naheliegenden Supermarkt einkaufen und bereite deine Mahlzeiten in der Unterkunft zu. Stell dir Lunchpakete für Tagesausflüge zusammen.