Multi-Talent Zendaya: So viele Millionen verdient der "Dune"-Star

"Danke sagen" bedeutet ihr Name in der Bantusprache Shona. Und Multitalent Zendaya hat wahrlich allen Grund, dankbar zu sein. Im Leben des "Dune"- und "Spider-Man"-Stars könnte es gerade nicht besser laufen: Sowohl in der Liebe als auch in Bezug auf ihr Bankkonto hat sie allen Grund zum Strahlen.

"Sie ist zeitlos und sie kann alles"

Vom süßen Kindermodel zum Weltstar: Zendaya gehört aktuell zu den angesagtesten Hollywood-Größen des Planeten! Satte eine Million US-Dollar pro Folge (!) soll die Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin für ihre Rolle als drogenabhängige Rue in der TV-Serie "Euphoria" bekommen.

Fast schon bescheiden wirken da die angeblich "nur" zwei Millionen Dollar Gage, die sie für das am 29. Februar in den deutschen Kinos startende Sci-Fi-Abenteuer "Dune: Teil 2" kassiert haben soll. Wobei natürlich nicht auszuschließen ist, dass sie an den Einnahmen des Films beteiligt sein wird. Sie spielt darin die junge Fremen-Kriegerin Chani, die zusammen mit dem jungen Adligen Paul Atreides, gespielt von Schauspielkollegen Timothée Chalamet, eine Revolution gegen den galaktischen Imperator und dessen Schergen anzettelt.

Regisseur Denis Villeneuve findet beeindruckende Worte für den jungen Megastar: "Für mich ist Zendaya tausend Jahre alt. Sie hat schon viele Leben vor diesem gelebt. Und doch ist sie so jung wie der Frühling. Durch ein unentwirrbares Paradoxon erweckt sie auch den Eindruck, irgendwann weit in der Zukunft geboren worden zu sein. Sie ist zeitlos und sie kann alles."

Lehrerkind mit Ambitionen

Das Gesamtvermögen der 27-Jährigen schätzen Expert:innen aktuell auf rund 15 Millionen US-Dollar, umgerechnet knapp 14 Millionen Euro. Erarbeitet hat sich die Tochter eines Afroamerikaners mit nigerianischen Wurzeln und einer Mutter mit deutsch-schottischem Hintergrund ganz allein. Ihre Eltern waren Lehrkräfte in den USA, ein eher schlecht bezahlter Beruf. Um das Gehalt aufzustocken, arbeitete Zendayas Mom Claire Stoermer als Hausmeisterin im California Shakespeare Theatre. Hier schnupperte die kleine Zendaya erstmals Bühnenluft - und stand bald selbst im Rampenlicht.

Model, Teeniestar, Cover-Queen

Neben vielen kleinen Bühnenrollen häuften sich ihre Aufträge als Kindermodel, unter anderem für die Kaufhauskette Macy's. Aktuell ist sie das Gesicht für das Parfüm Idôle der französischen Marke Lancôme. Was die Stilikone dafür bekommt, ist unbekannt. Für Schauspielerin Julia Roberts (56) soll das Unternehmen jedoch schon mal 50 Millionen Dollar hingeblättert haben! Schlecht dürfte Zendaya also wohl nicht an dem Deal verdienen. Und auch die Kooperation mit Louis Vuitton im Modebereich dürfte nicht nur optisch, sondern auch finanziell ansehnlich sein.

Zendayas Durchbruch folgte mit 14, als sie neben Bella Thorne (26) eine der beiden Hauptrollen in der Disney-Teenie-Serie "Shake It Up - Tanzen ist alles" übernahm. Danach ging es Schlag auf Schlag: 2013 wurde sie Zweite bei "Dancing With The Stars", der US-Version von "Let's Dance", im selben Jahr erschien ihr Debütalbum "Zendaya".

Weitere TV- und Kinorollen sowie musikalische Erfolge folgten. 2022 zierte sie das Cover des renommierten "Time"-Magazine als einer der einflussreichsten Menschen der Welt. Apropos Einfluss: Auf Instagram folgen der Schönheit rund 185 Millionen Menschen!

Luxusvilla in L.A.

Die Kalifornierin war gerade mal 20 Jahre alt, als sie sich ihr erstes eigenes Haus kaufte: Im Norden von Los Angeles erstand sie für umgerechnet 1,3 Millionen Euro eine imposante Luxusvilla mit Pool im mediterranen Stil. Mittlerweile besitzt sie weitere Millionen-Immobilien, lebt aber die meiste Zeit mit ihrem Schatz Tom Holland (27) in dessen 2,8-Millionen-Euro-Villa in London. Das Paar hatte sich 2017 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennengelernt. Offiziell zusammen sind sie seit 2021 und gelten als eines von Hollywoods attraktivsten Power-Couples.

Dafür gibt Zendaya gern Geld aus

Neben Häusern investiert Zendaya ihr Geld auch gern in Designer-Handtaschen wie eine Velvet Cahier Bag by Prada für cica 3.500 Euro oder Schmuck wie Tiffany-Ohrringe für 4.000 Euro. Außerdem reist sie gern und liebt Kunst: Unter anderem sammelt sie Werke des neo-expressionistischen Künstlers Tramaine (40), die schnell in die Tausende gehen können.

Was Charity angeht, setzt sich Zendaya für soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Vielfalt ein. Sie ist bekennende Feministin und unterstützt die "Black Lives Matter"-Bewegung, das Kinderhilfswerk Unicef sowie die Tierschutzorganisation Peta.