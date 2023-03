Risk Map 2023:  Sichere Reiseziele für Solo-Reisende

Das Wichtigste in Kürze Reisesicherheit ist ein ausschlaggebender Faktor bei der Buchung

International SOS veröffentlicht jedes Jahr eine "Risk Map"

Die sichersten Länder befinden sich in Europa und Ozeanien

Der Reisesicherheitsspezialist International SOS hat die neue "Risk Map" für das Jahr 2023 veröffentlicht. Hier erfährst du, in welchen Ländern du sicher Urlaub machen kannst und wo die Risiken am größten sind.

Risk Map: Das sind die sichersten und gefährlichsten Reiseziele 2023

Badespaß, Skifahrt oder kulturelle Abenteuer – welcher Urlaubstyp bist du? Unsere Destinationen wählen wir vor allem nach Interessen aus, aber auch Wetter, Entfernung oder Kosten spielen eine wesentliche Rolle bei der Reiseplanung. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die meisten von uns ist das Thema Sicherheit.

Wer möchte schon gerne an einen Ort reisen, an dem man sich nicht sicher fühlt und Angst davor hat, ausgeraubt zu werden, in einen Schusswechsel zu geraten oder anderen Risiken ausgesetzt zu sein. Glücklicherweise gibt es jede Menge sichere Reiseziele und Möglichkeiten, seinen Urlaub entspannt zu genießen.

Welche das sind? Jedes Jahr veröffentlicht der Reisesicherheitsspezialist International SOS eine sogenannte "Risk Map" und stuft Länder darin nach ihrer Sicherheit ein. Wir verraten, welche besonders sicher sind, welche du besser meidest und nach welchen Kriterien das Ganze überhaupt funktioniert.

Was ist die Risk Map?

International SOS veröffentlicht jedes Jahr wieder eine aktualisierte Risk Map, die die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken aller Länder darstellt. Dazu anaylsiert ein Expert:innen-Team sowohl interne als auch externe Daten und bewertet anhand einer fünfstufigen Skala:

Insignificant (sehr geringes Risiko)

Low

Medium (erhöhtes Risiko, aber keine speziellen Vorkehrungen nötig)

High

Extreme (sehr hohes Risiko)

Ein relevanter Faktor, der zur Analyse und Bewertung dient, ist beispielsweise die Bedrohungslage für Dienstreisende, entsendete und lokale Mitarbeiter durch politische Gewalt (einschließlich Terrorismus, Aufstand, politisch motivierte Unruhen und Krieg), soziale Unruhen (einschließlich konfessionell bedingter, kommunaler und ethnischer Gewalt) sowie Gewalt- und Kleinkriminalität. Weitere Faktoren sind die Zuverlässigkeit der Verkehrsinfrastruktur, die Arbeitsverhältnisse, die Wirksamkeit der Sicherheits- und Rettungsdienste sowie die Anfälligkeit des Landes für Naturkatastrophen.

Übrigens: Medizin- und Sicherheitsrisiken werden zwar ähnlich, jedoch nicht vollkommen gleich bewertet und differenziert betrachtet. Durch die Risk Map sollen Unternehmen über die Märkte informiert werden, in die ihre Mitarbeiter:innen reisen oder dauerhaft arbeiten. Aber auch für den privaten Urlaub kann die Risk Map durchaus hilfreich sein. Insbesondere, wenn es an einen Ort gehen soll, der weniger bekannt ist und das Sicherheitsrisiko dort nicht klar eingeschätzt werden kann.

Auf der Risk Map ist eine fünfstufige Skala durch farbliche Abstufungen ersichtlich. Die reichen von dunkelgrünen "very low risk", über gelb bis hin zum dunkelrot eingefärbten "very high risk".

Wir geben dir einen Überblick über die 11 sichersten und 11 unsichersten Länder zum Reisen.

Anzeige

Die 11 sichersten Reiseziele 2023

Tatsächlich gilt Deutschland nicht als sicherstes Land der Welt, fällt aber, wie die meisten unserer Nachbarländer, in die zweitsicherste Kategorie. Die 11 sichersten Länder der Welt liegen in Europa und Ozeanien:

Dänemark Finnland Grönland Island Luxemburg Marshallinseln Norwegen Palau Schweiz Slowenien Tuvalu

Die 11 gefährlichsten Reiseziele 2023

Nicht immer sind sich International SOS und die verschiedenen Außenministerien einig, wenn es um die Sicherheit geht. Daher empfehlen wir dir, dich vorab ausgiebig zu informieren und nicht nur eine Quelle zu nutzen. Dennoch solltest du diese Länder für die nächste Reise meiden:

Afghanistan Ägypten (Osten) Palästina (Gaza Streifen) Irak Demokratische Republik Kongo Libyen Mali Mosambik Nigeria Pakistan Somalia

Weitere als gefährlich geltende Länder und Regionen sind der Südsudan, die Ukraine, Zentralafrikanische Republik, Indien, Kenia, Kolumbien, Mexiko, Nepal, Nicaragua und die Philippinen.