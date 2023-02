Sternzeichen im Februar: Welche Tierkreiszeichen wurden in diesem Monat geboren?

Du bist im Februar geboren und fragst dich, welches Sternzeichen dein Schicksal bestimmt? Sei gespannt, denn es kann entweder das feurige Zeichen des Wassermanns oder das sensible Zeichen des Fisches sein. Wir verraten dir, zu welchem Tierkreiszeichen du gehörst und geben dir einen tiefen Einblick in die Eigenschaften deines Sternzeichens...

Jedes Sternzeichen hat seine ganz eigene Magie und besondere Eigenschaften, die es auszeichnet. Wenn du im Februar geboren bist, bist du entweder ein Wassermann, in dem ein leidenschaftliches Feuer lodert, oder ein Fisch, den Intuition und Kreativität auszeichnet. Welches Sternzeichen auch immer dein Schicksal bestimmt, es hat ganz besondere Eigenschaften und Fähigkeiten, die dich zu dem Menschen machen, der du bist.

Dieses Sternzeichen bist du, wenn du im Februar geboren bist: 21. Januar-19. Februar: Wassermann

20.Februar-20.März: Fisch

Welche typischen Eigenschaften haben die Sternzeichen im Februar?

Beide Sternzeichen, Wassermann und Fische, haben die Eigenschaft, unabhängig und innovativ zu sein. Sie sind auch sehr kreativ und haben eine starke spirituelle Verbindung. Wassermann-Geborene haben die Tendenz, sozial zu sein und ihre Ideen mit anderen zu teilen, während Fische-Geborene sehr sensibel und intuitiv sind. Das merkt man bei den beiden Sternzeichen vermutlich auch in der Berufswahl und den Hobbys. Während Wassermänner durch ihre soziale Ader und dem Drang anderen zu helfen die geborenen Ärzte sind, finden Fische-Geborene ihre Zufriedenheit häufig in der Kunst oder als Therapeut:innen. Sie sind wahre Empathen und würden am liebsten jeder Menschenseele in schwierigen Zeiten beistehen.

Was sagt das Sternzeichen über die Treue eines Menschen aus?

Wassermann im Februar

Wassermänner, die zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar geboren wurden, gelten als unabhängig und originell. Mit einer starken Intelligenz und einer unersättlichen Neugier, bist Du vermutlich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Abenteuern. Doch Achtung: Dein unabhängiger Geist kann manchmal zu Konflikten mit Autoritäten führen. Nutze deine kreative Energie und deine lebhaften Visionen, um Karriereziele zu erreichen und deine Träume zu verwirklichen. Sei mutig und folge deinem Herzen, dann wird der Erfolg immer bei dir sein.

Fische im Februar

Die Fische-Geborenen, die zwischen dem 20. Februar und dem 20. März das Licht der Erde zum ersten Mal erblickten, gelten als sensibel und intuitiv. Du bist vermutlich überaus kreativ und hast eine starke spirituelle Verbindung zu deinen Mitmenschen und der Natur. Außerdem bist du empathisch und verstehst die Gefühle anderer auf Anhieb. Durch deine ausgeprägte emotionale Intelligenz bist du vermutlich in deinem Freundeskreis die "Schulter zum Anlehnen" und verstehst es deinen Mitmenschen im Handumdrehen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Durch deine kreative und sensible Ader kannst du dazu neigen als Träumer abgestempelt zu werden. Doch das ist nichts schlechtes, denn Träume werden bekanntlich wahr wenn man nur fest genug daran glaubt und dafür arbeitet.

Dein Sternzeichen war nicht dabei?

