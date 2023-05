Urlaub im Tiny House: Darum ist es eine geniale Idee!

Das Wichtigste in Kürze Die Größe von Tiny Houses liegt zwischen 15 und 35 Quadratmetern.

Der Preis für eine Übernachtung liegt zwischen 40 und 300 Euro.

Es gibt feste und mobile Tiny Houses.

Eine kleine Oase mitten in der Natur? Das sind Tiny Houses! Die Vor- und Nachteile der kleinen Architekturwunder und alles Wichtige, was du zum Urlaub in einem Minihäuschen wissen musst!

Urlaub im Tiny House

Urlaub auf 20 Quadratmetern? Das ist für viele kaum vorstellbar! Doch entscheidend ist nicht die Größe der Unterkunft, sondern die Freiheit, genug Raum für die persönliche Entfaltung zu haben. Und das ist, dank des minimalistischen Konzepts eines Tiny Houses möglich. Bei Tiny Houses handelt es sich, wie der Name schon vermuten lässt, um wirklich kleine Minihäuschen, die in der Regel eine Größe von 15 bis 35 Quadratmetern besitzen. Genaue Vorgaben gibt es dafür allerdings nicht. Die Trendwelle wurde schon vor ein paar Jahren ausgelöst und findet ihren Ursprung in den USA. Tiny Houses gibt es allerdings auf der ganzen Welt und je nach Lust und Laune kann man sich an den unterschiedlichsten Orten niederlassen. Besonders beliebt: Tiny Houses am Strand oder mitten in der Natur, umgeben von Wald und Wiesen. Klingt schön, oder?

Kleiner Luxus - nachhaltig und clever ausgestattet

Und auch, wenn die Minihäuser von vielen als eine Art Protestbewegung gegen den materiellen Wohlstand und Überfluss gesehen werden, musst du beim Urlaub in einem Tiny House keinerlei Abstriche machen. Ganz im Gegenteil, denn du und deine Urlaubsbegleitung werden erstaunt sein, wie gut und luxuriös es sich auf so wenigen Quadratmetern leben lässt. Und mit "luxuriös" meinen wir hier keine goldenen Wasserhähne. Die Ausstattung dieser Tiny Houses stehen anderen Ferienunterkünften und Urlaubspensionen in nichts nach. Häufig sind sie sogar spannender und komfortabler, da sie zum einen relativ neu sind und zum anderen oft ein großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Die Verwendung von nachhaltigen Materialien, Solarenergie sowie smarten Küchen- und Badsystemen macht das Ganze noch besser!

Reisen im mobilen Tiny House

Du möchtest gleich mehrere Orte erkunden und flexibel bleiben, was den Standort angeht? Dann sind mobile Tiny Houses perfekt! Dabei ist es nur wichtig zu beachten, dass die notwendigen Voraussetzungen mitgebracht werden. Das ist zum einen ein geeigneter PKW bzw. ein Auto, dass für diese Art von Last ausgewiesen ist. Solltest du das Tiny House mit einem Auto fortbewegen wollen, das eigentlich nicht dafür zugelassen ist, ist das nicht nur strafbar, sondern auch gefährlich.

Des Weiteren spielt dein Führerschein eine wichtige Rolle. Du benötigst die geeignete Berechtigung zum Fahren eines Wagens, der sowohl groß als auch stark genug ist, als auch einen Anhängerführerschein. Je größer das Tiny House, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eventuell sogar einen LKW-Führerschein benötigst. Erkundige dich im Vorfeld darüber und hole dir alle nötigen Informationen ein!

Noch ein Hinweis: Falls du mit deinem mobilen Tiny House unterwegs bist, vergiss nicht, dass du es nicht überall abstellen darfst. Morgens direkt vom Tiny House in den See springen? Das geht nur, wenn das Areal darum erlaubtes Nutzungsgebiet ist. In der freien Natur ist es untersagt, das Tiny House abzustellen. Du musst dafür beispielsweise auf einen Campingplatz.

Tiny House versus Wohnmobil

Warum ein Tiny House, wenn man gleich ein Wohnmobil mieten kann? Zugegeben, für unterwegs gibt es einiges, was an einem Wohnmobil praktischer ist. Auto und Wohnraum sind eins, zudem ist es in der Regel kleiner, was die Stellplatzsuche einfacher macht. Die Übernachtung in einem Tiny House ist jedoch ein vollkommen anderes Erlebnis. Es fühlt sich für viele Urlauber:innen mehr nach einem Zuhause an und bringt meist einen besseren Komfort mit.

Für wen sind Tiny Häuser geeignet?

Tiny Houses sind die perfekte Unterkunft für deinen Urlaub, sofern du Lust hast, dich auf etwas ganz Neues einzulassen, gerne in der Natur bist und dich nach Unkonventionellem sehnst. Zugegeben, zuerst kann es einem wirklich etwas klein und beengt vorkommen. Aber brauchen wir wirklich immer enorm viel Platz, um uns wohlzufühlen? Oder kommt es nicht viel mehr auf die Menschen an, mit denen wir zusammen sind und den Ort, an dem wir uns aufhalten?

Insbesondere in den warmen Monaten sind wir doch eh die meiste Zeit draußen. Und ob Abenteurer:in oder Routinenmensch, das Haus mag zwar klein sein, doch du musst auf absolut gar nichts verzichten. Natürlich kommt es ebenfalls darauf an, welche Art von Tiny House mit welcher Ausstattung und welchem Standort du wählst. Übrigens lässt sich so ein Urlaub auch hervorragend allein im Tiny House verbringen. Du kannst die Seele baumeln lassen und dich voll und ganz auf dich konzentrieren. Hier haben wir die Top-Reiseziele für deinen Solo-Trip gefunden! Alle Vorteile und Nachteile für dich im Überblick:

Urlaub im Tiny House: Vorteile

Nachhaltigkeit spielt eine wesentliche Rolle

Du kannst neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln

Eine Möglichkeit, sich auf das Essenzielle zu besinnen

Naturverbundenheit

Komfort

Individuelle Auswahl bei der Anmietung von Tiny Houses

Mobilität und Flexibilität bei mobilen Tiny Houses

Mitnahme von Hunden (i.d.R.) gestattet

Urlaub im Tiny House: Nachteile

Anmietung ist nicht ganz günstig

Bei einem mobilen Tiny House sind konkrete Voraussetzungen zu erfüllen

Platzmangel

Was kostet eine Übernachtung im Tiny House?

Was eine Übernachtung in einem Tiny House kostet, unterscheidet sich durch folgende Faktoren:

Standort (Land, Infrastruktur, See, Wald, etc.)

Größe

Ausstattung

fest / mobil

Personenanzahl

Die Preise variieren stark, liegen meistens jedoch zwischen 40 und 300 Euro.

Darf ich im Tiny House wohnen?

Wohnen, wo andere Urlaub machen? Das geht (bei uns) leider nicht. Auch, wenn es zum Beispiel in den USA immer populärer wird, sich auf die wesentlichen Dinge zu reduzieren und in ein Tiny House zu ziehen, ist das in Deutschland nicht erlaubt. Zumindest nicht ohne Baugenehmigung, die sowohl viel Zeit als auch Geld kostet. Und daran wird sich vorerst auch nichts ändern.

Wer ein Tiny House ohne Baugenehmigung aufstellen möchte, kann dies auf dem eignen Grundstück, Campingplätzen und in Ferienanlagen tun. Die Vorraussetzungen dafür sind, dass es sich um ein bewegliches Haus auf Rädern handelt und es nicht dauerhaft bewohnt wird. Weitere Vorschriften sind der jeweiligen gültigen Landesbauverordnung zu entnehmen.