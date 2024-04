Woher weißt du, ab wann ihr zusammen seid? Diese Anzeichen verraten es!

Zusammen oder (noch) nicht? Wenn du wissen möchtest, woran du bist, gibt es ziemlich klare Anzeichen. Wenn dir das nicht ausreicht, haben wir noch ein paar Fragen formuliert, die garantiert besser klingen als "Willst du mit mir gehen?"

Wann ist man in einer Beziehung?

Für eine Studie fragte die Dating-Plattform ElitePartner 4056 Menschen (sowohl Singles als auch Vergebene), wann sie sich in einer Beziehung fühlten, ohne dass es explizit ausgesprochen wurde. Die häufigste Antwort mit gut 52 Prozent war: Das spürt man einfach. Und je älter die Befragten, desto mehr schienen sie sich auf ihr Bauchgefühl zu verlassen. Ab 50 Jahren fanden sogar 61 Prozent, dass der Beziehungsstart spürbar ist.



Wenn es zur Selbstverständlichkeit geworden ist, dass man die Wochenenden gemeinsam verbringt, dann spricht das für ein Drittel der Befragten dafür, dass man fest zusammen ist. Ein gutes Zeichen ist es auch, wenn man den Eltern vorgestellt wird, fanden 35 Prozent der Frauen und 29 Prozent der Männer. Sex hingegen ist der Umfrage zufolge noch lange kein Indikator für eine Beziehung, nur 12 Prozent finden, dass das erste Mal den Startschuss für eine Partnerschaft darstellt. Die erste gemeinsame Reise veranlasst knapp 20 Prozent der Menschen dazu, sich in einer festen Beziehung zu wähnen.



Was uns am meisten überrascht: Selbst ein "Ich liebe dich" bedeutet für 76 Prozent der Frauen und 72 Prozent der Männer noch nicht zwangsweise eine feste Beziehung. Wie soll man sich denn dann bitte sicher sein!? Es ist eine Mischung aus all den genannten Anzeichen und vor allem dein Bauchgefühl, das dir verrät, ob eure Beziehung eine exklusive ist.

Hier noch einmal die wichtigsten Anzeichen im Überblick:

Das spürt man einfach (52,4 Prozent).

Wenn es selbstverständlich ist, die Wochenenden miteinander zu verbringen (34,5 Prozent).

Wenn man den Eltern vorgestellt wurde (32,1 Prozent).

Wenn man den Haustürschlüssel bekommt (28,7 Prozent).

Nach dem ersten Sex (12,1 Prozent).

Wenn ich "Ich liebe dich" gesagt habe (25,5 Prozent).

Wenn ich den Freund:innen vorgestellt wurde (25,1 Prozent).

Wenn wir gemeinsam Urlaub machen (18,8 Prozent).

Wenn wir täglich schreiben oder telefonieren (15,1 Prozent).

Wie kannst du fragen, ob ihr zusammen seid?

In der Schule hat man seinem Schwarm einfach einen Zettel zugesteckt, auf dem stand: "Willst du mit mir gehen?" Die Person konnte dann "Ja", "Nein" oder "Vielleicht" ankreuzen. Pragmatisch, oder? Ganz so einfach ist es im Erwachsenenalter nicht mehr. Dennoch ist die Frage enorm wichtig. Denn wenn ihr viel Zeit zusammen verbringt, du total verliebt bist und dir vorstellen kannst, die Zukunft mit ihr oder ihm zu teilen, dann willst du wissen, ob die Gefühle auf Gegenseitigkeit beruhen. Das sollte auch unbedingt geklärt werden, um Missverständnisse und Herzschmerz zu vermeiden.