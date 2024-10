Jim Parsons über sein "The Big Bang Theory"-Aus: "Ich tat, was ich tun musste"

Für viele Fans war es ein großer Schock, als bekannt wurde, dass "The Big Bang Theory" nach zwölf Staffeln nicht fortgesetzt wird. Mittlerweile kennen wir auch den Grund dafür: Jim Parsons, der den Physiker Sheldon Cooper spielte, wollte aus der Serie aussteigen. In einem Interview äußerte sich Parsons zu seinem Aus: Darum wollte er seinen Vertrag nicht verlängern.

Anzeige

Du willst in Erinnerungen schwelgen? "The Big Bang Theory" jetzt auf Joyn streamen

Dass viele Cast-Mitglieder sehr traurig über Parsons Ausstieg waren, ist kein Geheimnis mehr. In dem Buch "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series" wurde enthüllt, wie enttäuscht sein Kollege Johnny Galecki, der die Rolle von Sheldons Mitbewohner Leonard Hofstadter spielte, war. Auch Kaley Cuoco, die die Rolle von Penny spielte, konnte seine Entscheidung nicht nachvollziehen.

Anzeige

Anzeige

Jim Parsons: Wie geht er mit der Enttäuschung seiner Kolleg:innen um?

In einem Interview mit "Yahoo" sprach der 51-Jährige über den Entschluss, aus der Serie aussteigen zu wollen. Auch wenn er damit seine Kolleg:innen verärgerte, war es für Parsons die richtige Entscheidung, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern: "Es ist nie schön zu hören, dass man etwas getan hat, was jemanden wütend oder traurig gemacht ha", gestand er, räumte dann aber ein:

Aber ich tat, was ich tun musste, und es war der beste Weg, damit umzugehen. Jim Parsons, , 2024

Dass sein Ausstieg für einige seiner Kolleg:innen überraschend kam, könne Parsons gut verstehen. Trotzdem habe er für sich den richtigen Weg gewählt. "Um ehrlich zu sein, wir waren nicht die Art von Gruppe, bei der ich es für nötig hielt, vorher ein Gruppentreffen abzuhalten", gab er offen zu.

Zudem erklärte der Sheldon-Darsteller in dem Interview, dass er froh gewesen wäre, hätten die Verantwortlichen die Serie ohne ihn fortgesetzt. Das war aber leider nicht der Fall - trotz sehr guter Einschaltquoten.

Jim Parsons kehrte doch noch zum "The Big Bang Theory"-Franchise zurück

Obwohl seine Entscheidung, die "The Big Bang Theory"-Serie zu verlassen, eigentlich endgültig war, durften sich die Fans dann doch noch über ein (zumindest kurzweiliges) Wiedersehen mit Sheldon freuen. In zwei Episoden des Spin-offs "Young Sheldon" nahm der 51-Jährige seine Rolle wieder auf.

Anzeige

Anzeige

Du willst dir "Young Sheldon" noch einmal ansehen? "Young Sheldon" jetzt auf Joyn streamen

Ob es in einem der geplanten "The Big Bang Theory"-Spin-offs ein weiteres Comeback geben wird, bleibt abzuwarten.