"The Masked Singer" 2024 - Annett Louisan nach Enthüllung im Interview: "Das hat mich überrascht"

Unter der zuckersüßen Hülle verbarg sich Annett Louisan. Erst kurz vor der Enthüllung wurde ihr Name erstmals genannt. Das wundert die Popsängerin. Sie hätte schwören können, bereits viel früher entlarvt zu werden. Im Interview erklärt sie, warum.

Anzeige

Du willst noch mehr von "The Masked Singer"?

Hier geht's zu allen Staffeln und ganzen Folgen auf Joyn.

Das Wichtigste in Kürze Am 6. April 2024 startete "The Masked Singer" in die 10. Staffel.

Wie in den Staffeln zuvor wird auch hier in jeder Livesendung am Ende eine Maske enthüllt. In Folge 3 ist es Annett Louisan . Sie steckte unter der Zuckerwatte.

Alle Masken aus der Jubiläums-Staffel siehst du hier.

Ihr erstes Interview nach der Enthüllung führt sie exklusiv mit Vivanne Geppert in "Die ProSieben Aftershow"

Anzeige

Anzeige

"Ich habe so viel gelernt"

Es ist eine ganz besondere Herausforderung, bei "The Masked Singer" teilzunehmen. Sowohl für einen Musik-Neuling, als auch für eine Profisängerin wie Annett Louisan. Sie musste sich erstmal daran gewöhnen, in ihrem plüschigen Kostüm zu singen. Und dennoch bewies sie Folge um Folge, welche Kraft in ihren Lungen steckt.

Im Clip: "Die Zuckerwatte überrascht mit einem Höhenflug und "Houdini" von Dua Lipa"

Doch die Maske allein hätte ihre Identität nicht verschleiern können. Da ist sich Annett sicher. Aus diesem Grund verstellte sie ihre Stimme bei ihren Auftritten so gut es ging.

Und auch die Songauswahl sorgte für Überraschungen in den letzten drei Folgen von "The Masked Singer". Von zuckersüß bis Heavy Metal war alles dabei. Während sie mit ihrer Stimme spielen konnte so viel sie wollte, war ihre Bewegungsfreiheit ziemlich eingeschränkt.

Das Schwierigste für mich war es, nicht mit meinen Händen arbeiten zu können. Annett Louisan

Im Clip: Der Flip Flop überrascht alle!

Rick Kavanian hatte den Geistesblitz

Bis fast zuletzt tappte das Rateteam im Dunkeln. In den ersten beiden Folgen hatte Rick Kavanian vor allem die deutsche Sängerin und Schauspielerin Nina Hagen im Verdacht.

Nachdem klar ist, dass die Zuckerwatte demaskiert wird, darf das Rateteam noch einen letzten Tipp abgeben. Und wie durch ein Wunder kommt Rick plötzlich ein Geistesblitz: "Annett Louisan hätte glaube ich großen Spaß an einer Nina-Hagen-Interpretation." Und damit sollte er Recht behalten.

Ich liebe Nina Hagen! Annett Louisan

Anzeige

"Meine Tochter wusste nichts"

Bis auf ihren Ehemann hat Annett Louisan ihre Teilnahme bei "The Masked Singer" vor jedermann geheim halten können. Auch ihre kleine Tochter wurde nicht eingeweiht. "Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Sie hätte es sicher in der Kita herumerzählt", sagt Annett lachend.

Bei den Vorbereitungen auf die Show hat ihr insbesondere der Vocal-Coach dabei geholfen Abstand zu nehmen von ihrer Sprech-Stimme und sich ganz und gar in ihre Rolle einzufügen. Und genau das war auch der Anreiz für die Sängerin, ein Teil der Show zu werden.

Als Sängerin nicht erkannt zu werden, war eine tolle Herausforderung für mich! Annett Louisan

Anzeige

Das sind die Indizien der Zuckerwatte

Woran hätte man sie denn nun erkennen können? Insbesondere ein Indiz der Zuckerwatte, das Peace-Zeichen sorgte für reichlich Verwirrung. Doch Annett hat eine einfache Erklärung dafür: "Der Name meines vierten Albums ist "Teilzeithippie".

Auch das Foto von Rio de Janeiro ist ein Hinweis auf Annetts Karriere. Ihre Stimme war nämlich im Kino-Hit "Rio2" zu hören. Für den Film versuchte sie sich zum ersten Mal als Synchronsprecherin und übernahm die Rolle eines kleinen Giftpfeilfroschs.

Jetzt singt sie lieber wieder bei sich zu Hause und schaut dabei vielleicht sogar die nächste Folge von "The Masked Singer". Immer samstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.