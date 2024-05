"The Masked Singer" 2024: Wer ist raus in Show 3? Die Zuckerwatte wird enthüllt

Die Zuckerwatte wird in Folge 3 von "The Masked Singer" enthüllt. Nach einem überraschenden Auftritt inklusive Operneinlage gibt sich eine berühmte Sängerin zu erkennen, mit der nur ein Rateteam-Mitglied gerechnet hat.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Auch in Show drei gibt jede der Masken alles, um eine weitere Woche unerkannt zu bleiben.

Wie in jeder Folge muss allerdings eine Maske die Show am Ende verlassen . Diesmal hat es die Zuckerwatte getroffen. Und es ist Annett Louisan !

Mehr zu Sendung drei und wer unter der ausgeschiedenen Maske steckte, erfährst du hier.

Anzeige

Anzeige

Bittersüßer Abgang für die Zuckerwatte

Drei Masken mussten am Ende der 3. Folge von "The Masked Singer" 2024 zittern: Die Zuckerwatte, der Robodog und der Floh standen zur Wahl und konnten von den Zuschauer:innen über die Joyn App in die nächste Runde gewählt werden. Die Zuckerwatte hatte am wenigsten Stimmen. Der Star muss die Maske lüften und seine Identität preisgeben.

Es ist ein bittersüßer Abgang, denn die flauschige Maske hat die Herzen von Zuschauer:innen und Rateteam erobert.

Der Auftritt der Zuckerwatte in Folge 3

Mit "Houdini" von Dua Lipa eröffnet die Zuckerwatte den dritten "The Masked Singer"-Abend. Dabei stellt sie wieder einmal die ganze Bandbreite ihrer Stimme unter Beweis. Kurzzeitig wechselt sie sogar in eine Opernstimme. Davon ist das Rateteam sichtlich überrascht - es folgen Standing Ovations und Begeisterungsrufe von Palina.

Direkt nach ihrem Auftritt gehen die Spekulationen des Rateteams auseinander: Palina ist weiter bei Enie van de Meiklokjes, Wotan glaubt, die Stimme sei jünger.

Rick könnte sich aufgrund der Art der Performance sogar Nina Hagen unter der Zuckerwatte vorstellen. Das schließt er auch aus den Indizien des Peace-Zeichens und dem Bild des Zuckerhuts - denn Nina Hagen war 1985 bei "Rock in Rio" zu Gast.

Diese Spekulation scheint die Maske zu freuen - ob sie auch stimmt?

Kurz vor der Enthüllung tippt Palina Rojinski noch einmal auf die Königin des Zuckerguss: Enie van de Meiklokjes. Rick Kavanian vermutet in letzter Sekunde, dass Annett Louisan großen Spaß an einer Nina Hagen-Interpretation hätte. Aber wer steckt wirklich unter der süßen Hülle?

Annett Louisan steckt unter Zuckerwatte

Tatsächlich hatte Rick Kavanian mit seinem letzten Tipp Recht! Unter der süßen Hülle steckt Annett Louisan. Und die ist begeistert, so lange durchgehalten zu haben. Sie freut sich auch sehr für Rick Kavanian: Denn der hat seinen ersten Punkt gemacht.

Es ist das Aufregendste, was ich je auf der Bühne erlebt habe! Annett Louisan

Annett Louisan ist eine deutsche Popsängerin. Sie feierte schon 2004 ihren Durchbruch mit ihrem Debütalbum "Bohéme". Mit ihrer Teilnahme bei "The Masked Singer" 2024 stellt sie sich einer komplett neuen Herausforderung.

Anzeige

Die heißesten Tipps aus der Joyn App

Auch die Zuschauer:innen können in der Joyn App fleißig mitraten. Zuletzt sind diese Namen unter den Top 4. Auch Annett Louisan ist dabei.

Enie van de Meiklokjes (52 %)

Heidi Klum (10 %)

Jella Haase (10 %)

Annett Louisan (5 %)

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.