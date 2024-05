"The Masked Singer" 2024 - Die Sache ist gelaufen: Jan Delay bald unter einer Maske?

Als Rategast nahm Jan Delay im Halbfinale von "The Masked Singer" 2024 an der Seite von Palina und Rick Platz. In der "ProSieben Aftershow" stellt sich die Frage, ob er auch selbst einmal unter einer Maske singen würde.

Am Samstag war es schon wieder so weit: Das Halbfinale der Jubiläums-Staffel fand statt.

Vier Masken traten den Kampf um den Einzug ins große Finale an: der Floh, das Krokodil, der Flip Flop und Elgonia (die demaskiert wurde).

Jan Delay rätselte fleißig im Rateteam mit - doch könnte er sich auch vorstellen als Maske aufzutreten? Eher weniger, meint er. Das ist der Grund.

Jan Delay ist Reizüberflutet

In der "ProSieben Aftershow" gibt die enthüllte Elgonia aka. Nadja Benaissa ihr erstes Interview nach ihrer Enthüllung im Halbfinale. Dabei nutzt Moderatorin Annemarie Carpendale die Chance und stellt auch Rategast Jan Delay einige Fragen. Zunächst möchte sie wissen, ob es für ihn als Profi-Sänger einfacher wäre, sich in die Sänger:innen unter der Maske hineinzuversetzen.

So wirklich sicher ist er sich da nicht. Denn er hatte schon genug damit zu tun "klarzukommen, mit allem". Er hätte das alles gar nicht so richtig wahrnehmen können, weil er noch im besagten "Klarkomm-Modus" gewesen sei, so der 47-Jährige.

Ist seine Teilnahme ausgeschlossen?

Aber wie sieht es denn mit einer eigenen Teilnahme aus? Annemarie stellt ihm einfach mal frei heraus die Frage: "Jan, das wär doch mal was für dich, oder?". Sie erwarte ihn schon jetzt auch mal unter einer Maske. Doch darauf hat der Sänger eine klare Antwort:

Sobald ich meinen Mund aufmache, ist die Sache gelaufen. Jan Delay

Damit spielt Delay auf seine sehr markante Stimme an, die seiner Meinung nach schnell erkannt werden würde. Auch mit Training sieht er sich weniger unter einer der Masken. Als Rategast hingegen wäre er sofort wieder dabei.

