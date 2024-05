Elgonia gibt sich alle Mühe, um der Welt den Frühling und sich selbst ins Finale zu bringen. Kurz vor dem Ziel wird sie rausgewählt und enthüllt: Es ist die No Angels-Sängerin Nadja Benaissa.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Eine der neuen Masken ist der Elgonia. Erfahre hier alles über den Auftritt der Maske im Halbfinale .

Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Mit "My Immortal" von Evanescence zeigt Elgonia eine neue Seite von sich.

Nach der 5. Show ist ihre Reise jedoch zu Ende: Es stellt sich heraus, dass Nadja Benaissa die Maske verkörperte.

Anzeige

Anzeige

Ein Engel verbirgt sich unter Elgonia

Nach sagenhaften 5 Auftritten, in denen sie ihre Stimme unter Beweis stellt, lässt Elgonia ihre Hüllen fallen. Darunter zeigt sich: Die unzähligen Tipps auf Nadja Benaissa in der App und dem Rateteam sind richtig!

Der Frühling bei "The Masked Singer"

Im großen Halbfinale will Elgonia mit "My Immortal" von Evanescence ihren Einzug ins Finale besiegeln. Doch dieses Mal wird es nur eine einzige Maske direkt ins Finale schaffen - alle anderen müssen noch ein zweites Mal ihr Bestes geben, um das Publikum von sich zu überzeugen.

Im Clip: Elgonia mit "My Immortal" von Evenescence

Mit der emotionalen Ballade zeigt sich die Frühlings-Botin von ihrer verletzlicheren Seite und beweist, dass sie auch große Gefühle kann. Das ruft Begeisterung beim Publikum hervor - erneut gibt es Standing Ovations für ihre Performance.

Jan Delay ist direkt voll dabei - er könne sich fast nicht auf die Performance konzentrieren, weil seine "Denkfabrik" die ganze Zeit laufe und er jedes Indiz aufsaugt.

Anzeige

Palina kann sich Vorstellen, dass das Klavier dafür steht, dass die Sängerin Klavierunterricht hatte. Sie Tippt auf Jessica Wahls, von den No Angels.

Rick hingegen geht mit der Sängerin Namika, die ebenfalls Klavier spielt.

Jan Delay meint einen Akzent beim Singen gehört zu haben, der allerdings nicht Deutsch ist. Bei einem Namen tut er sich allerdings schwer. Wenn er müsste, würde er auf Lucy Diakovska tippen.

Manchmal braucht man einfach eine größere Kraft, die einen leitet. Elgonia

Nach der ersten Abstimmung wackelt die Maske jedoch zunächst. Mit einem Herzens-Song (ein weiteres Indiz) hat sie noch eine letzte Chance, die Zuschauer:innen von sich zu überzeugen. Sie wählt "I Look To You" von Whitney Houston. Mit diesem Lied ist die Frühlingsbotin tief verbunden: Seit ihrer Kindheit sei die Sängerin ihr größtes Vorbild und Inspiration. Der Song spende ihr in schwierigen Zeiten Trost und Zuversicht.

Dadurch fühle ich mich stark und frei. Elgonia

Auch Palina sieht in der Ballade ein Hoffnungs-Lied und findet es ganz toll, dass Elgonia diesen Herzens-Song gewählt hat. An ihren Ratetipps hat sich durch den ergreifenden Auftritt nichts geändert. Sie schwankt weiterhin zwischen Jessica Wahls und Nadja Benaissa.

Rick ist auch aufgrund des Songs weiterhin bei Nadja Benaissa.

Auch Jan lenkt nochmal ein und schließt sich Palinas zweitem Tipp Jessica Wahls an.

Anzeige

Für Elgonia ist im Halbfinale schluss

Die Zuschauer:innen haben entschieden: Die Frühlings-Elfe scheitert kurz vor dem Finale und wird enthüllt. Darunter verbarg sich Nadja Benaissa - sie ist super dankbar für ihre Zeit bei "The Masked Singer" und freut sich darauf, im Finale für einen letzten gemeinsamen Auftritt zurückzukehren.

Die neuen Indizien zu Elgonia

Eine (Schul-)Tafel mit einer Matheaufgabe ist zu sehen: 4²+2x3-2=? - was das nur zu bedeuten hat?

Eine Keyboard-Klaviatur mit bunten Tasten.

Elgonia gibt zu bedenken, dass, wer sich öffnet, auch das Risiko eingeht, verletzt zu werden. Ob der Star darunter das auch schon erlebt hat?

Anzeige

Das tippen die Fans in der Joyn App

Im Halbfinale tippt die Community auf folgende Stars unter Elgonia (Stand 4. Mai):

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Wie gut passen die Indizien von Elgonia wirklich? News Aus welcher Girlgroup kommt sie? Enthüllung von Elgonia: Daran hättest du den Star erkennen können Monrose oder No Angels? Unter Elgonia glaubten das Rateteam und die Community vor allem zwei Damen aus bekannten Girlgroups zu erkennen. 07.05.2024

16:54 Uhr

Was bisher geschah

Sie bringt den Frühling ins Halbfinale! Elgonia konnte sich in Folge 4 gegen den Robodog in der Buzzer-Runde durchsetzen, welcher kurz darauf demaskiert wurde. Mit "If I Could Turn Back Time" von Cher legte sie eine bühnenreife Show hin. Standing-Ovations und neue Indizien zu der Frühlings-Fee gab es noch dazu: Eine rote Perücke mit Locken und Würstchen mit grüner Soße. In der Joyn App sind sich die Zuschauer:innen einig: Es steckt eine ehemalige Girlgroup-Sängerin unter der Maske von Elgonia. Wie geht es für den Star im Halbfinale weiter?

Wer muss als Nächstes seine Maske lüften und wird bei "The Masked Singer" enthüllt? Das siehst du immer samstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Gib außerdem deine Stimme ab für deinen Favoriten in der Joyn App.