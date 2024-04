Giovanni Zarrella versteckte sich in der zweiten Show unter dem Mysterium. Bei der "ProSieben Aftershow" schwärmt er von der Show und gibt Einblicke in sein neues Album.

Jede Woche steckt unter der Maske des Mysteriums ein neuer Star . In Folge eins wurde Rolando Villazón enthüllt .

In Show zwei verbirgt sich der Sänger und Moderator Giovanni Zarrella unter der Wechselmaske. Im Interview berichtet er, wieso er sich so auf diesen besonderen Auftritt gefreut hat.

Giovanni: Warum erst jetzt?

Im Anschluss an die zweite Liveshow von "The Masked Singer" stellt sich Giovanni Zarrella in der "ProSieben Aftershow" den Fragen von Moderatorin Annemarie Carpendale. Zuallererst weist sie darauf hin, dass er sich ja ordentlich Zeit gelassen habe, Teil der Sendung zu werden. Bis zur zehnten Staffel genauer gesagt. Der Sänger beteuert, er sei schon oft angefragt worden, doch wäre er im Fall einer Teilnahme gern bis zum Finale gekommen. Da habe ihm dann aber jedes Mal sein Terminkalender einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Umso mehr freue er sich über die Maske des Mysteriums. Man habe jede Woche eine neue, frische Stimme, die man erraten könne, so der Musiker. Und eine zweite Enthüllung pro Show mache das Ganze noch spannender.

Spannung trotz Zeitdruck?

Rateteam-Mitglied Palina freut sich über Giovanni als Gast im Mysterium. Sie gibt allerdings zu bedenken, dass es mit dem schnellen Ablauf Indizien - Auftritt - Enthüllung gar nicht so leicht sei, den Star zu erkennen. Und obwohl es beim Mysterium Schlag auf Schlag geht, sind die Nerven der Rothaarigen jedes Mal zum Zerreißen gespannt.

Es ist so spannend [...], man fährt fast aus der Haut! Palina Rojinski

Rategast Linda Zervakis kann ihr da nur zustimmen. Sie lag mit Joey Kelly als Tipp total daneben. Dennoch findet sie die Show und die zwei Enthüllungen pro Folge "mega". Froh ist sie trotzdem, diesen Nervenkitzel nur einmal durchmachen zu müssen.

Giovannis Familie wusste nichts

Die Geheimhaltung ihrer Teilnahme bei TMS fällt manchen Promis sehr schwer. Giovanni hingegen verriet seiner Familie kein Wort - bis die Sendung startete. Danach wies er seine Tochter dezent darauf hin, doch mal ProSieben einzuschalten. Denn seine Kinder sind große Fans der Show.

Das sind Formate, die die Kids einfach lieben. Das ist wirklich schönes Familien-Fernsehen. Giovanni Zarrella

Nach seinem Auftritt haben sich seine Kinder natürlich sehr gefreut, als sie ihren Papa im TV erkannt haben.

Enthüllung mit TV-Premiere

Der Auftritt im Mysterium war aber noch lange nicht alles, was Giovanni am Samstagabend auf Lager hatte. Kurz vor der Entscheidung präsentierte er zum ersten Mal seinen neuen Song "Danza" im Fernsehen. Eine echte Premiere, die den 46-Jährigen sichtlich freut. Zudem ist dies einer seiner ersten veröffentlichten Songs, die er selbst geschrieben hat.

Aber zurück zum Ratepanel: Rick vermutete Ronan Keating unter dem Mysterium. Das ehrte Giovanni zwar (die beiden sind befreundet), doch war auch dieser Tipp offensichtlich falsch. Wie er darauf kam, weiß Rick allerdings auch nicht mehr. Jedes Mal, wenn er in der Liveshow etwas sagen soll, sei bei ihm im Kopf erstmal ein langer Piepton. Danach kamen dann Ronan Keating, Philipp Poisel und Johannes Oerding raus.

Vor diesem Hintergrund dürfen wir uns wohl besonders auf Ricks künftige Tipps freuen. Immer samstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.