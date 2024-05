"The Masked Singer" 2024: Kommt das Rateteam dem Floh im Halbfinale auf die Schliche?

Der Floh hat es bis ins Halbfinale geschafft! Gemeinsam mit seiner Freundin Schnecki ist er nun heiß aufs große Finale! Ob er es schaffen wird? Oder wird der Floh schon vorher demaskiert?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Eine der neuen Masken ist der Floh. Erfahre hier alles über den Auftritt der Maske im Halbfinale .

Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

Anzeige

Anzeige

Der Floh strahlt auf der Bühne mit "Walking on Sunshine"

Mit "Walking On Sunshine" von Katrina and the Waves bringt der Floh gemeinsam mit Schnecki Sommerstimmung zu "The Masked Singer". Die kleine Italo-Break der Maske bringt eine Extra-Portion Urlaubsgefühle auf die Bühne.

Rick Kavanian und Palina Rojinski müssen wegen dem Mikrofon als Indiz an Anke Engelke oder Barbara Schöneberger denken. Könnte der Floh eine Synchronsprecherin sein? Oder Mirja Boes? Rategast Jan Delay vermutet eine Schauspielerin unter der Maske und tippt auf Ulrike Folkerts.

Das sind die neuen Indizien zum Floh

Das Aufnahme-Mikrofon vom Floh ist ein wichtiges Indiz.

Die Zeit vergeht für den Floh " wie im Film ".

In den Erinnerungen des Flohs tauchen Ski auf.

Anzeige

Das tippen die Fans in der Joyn App

Schafft es der Floh bis ins Finale? Sollte er vorher bereits demaskiert werden, tippen die Zuschauer:innen in der Joyn App auf diese Promis. (Stand: 4. Mai 2024)

Mirja Boes (74 %)

Christina Urspruch (10 %)

Ruth Moschner (4 %)

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Was bisher geschah

Der Floh singt sich ins Halbfinale! In der Buzzer-Runde in Folge 4 hat das Entertainment-Talent gezeigt, dass es sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Der Floh konnte sich gegen den Robodog durchsetzen, welcher kurz darauf demaskiert wurde. Mit Schnecki und dem Abba-Hit "Mamma Mia" rockte der Star die Bühne und verriet auch einige neue Indizien über sich. Unter anderem wurde die Kathedrale von Palma gezeigt. Wer steckt unter dem Floh? In der Joyn App tippen die allermeisten User:innen auch Comedian Mirja Boes. Werden die Fans Recht behalten?

Anzeige

Wer muss als Nächstes seine Maske lüften und wird bei "The Masked Singer" enthüllt? Das siehst du immer samstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Gib außerdem deine Stimme ab für deinen Favoriten in der Joyn App.