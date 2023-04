Für über 80 Prozent der ProSieben-App-Nutzer:innen steht fest: Die Schildkröte von "The Masked Singer" 2021 ist Thomas Anders. Erfahre im Indizien-Check, was wirklich für den Sänger unter der Maske spricht und welche anderen Stars spekuliert werden.

Wie die Schildkröte liebt Thomas Anders die Kombüse

Wenn die Schildkröte bei "The Masked Singer" mal wieder Seemannsgarn spinnt, plappert sein Papagei gerne einmal dazwischen. Als die Maske von ihren großen Abenteuern erzählt, unterbricht er beispielsweise mit: "Du liebst doch nur die Kombüse!"

Dieses Indiz passt sehr gut auf den 58-jährigen Sänger Thomas Anders. Denn dieser moderiert seine eigene Koch-Show "Koch mal ANDERS", wo er immer wieder Star-Gäste empfängt. In früheren Interviews bezeichnete sich Thomas selbst als absoluten Genussmenschen. Das dürfte – wenn man dem Papagei Glauben schenkt – auch auf die Schildkröte zutreffen.

Gute alte Zeiten mit "Modern Talking"?

Neben seiner Vorliebe für das Kulinarische hat die Schildkröte auch einen Hang zur Nostalgie. Die Maske erinnert sich gerne an die guten, alten Zeiten und ist in der Vergangenheit schon weit herumgekommen.

Kein Wunder, dass die Fans bei diesem Indiz an Thomas Anders' Zeit in der Band "Modern Talking" denken. Zusammen mit Dieter Bohlen feierte der gebürtige Rheinland-Pfälzer vor allem in den 1990ern national und international große Erfolge. Und könnte nicht auch die unverzerrte Stimme, die man bei "The Masked Singer nur auf der Bühne hört, Ähnlichkeit mit der des Pop- und Schlager-Sängers aufweisen?

Im Clip: Die Schildkröte rockt mit "Way Down We Go"

Auftritt vor Poker-Turnier

Dieses Indiz auf die wahre Identität der Schildkröte wird leicht übersehen: Die Maske spielt in einem Clip mit Poker-Karten. Doch ist das nur ein Ablenkungsmanöver? Oder deutet es vielmehr darauf hin, dass Thomas Anders im Jahr 2014 bei der Eröffnung eines großen Poker-Turniers auftrat?

Möglich ist alles. Ob der Sänger privat Poker spielt, ist nämlich bisher nicht bekannt. Ist ja auch nicht so wichtig, oder? Diese Twitter-Userin beispielsweise setzt alles auf Thomas Anders als die Schildkröte. Ein so kleines Detail wie das Poker-Spiel kann daran nichts mehr rütteln.

Die Schildkröte wird alle überraschen

Wow, es deuten wirklich ziemlich viele Indizien auf Thomas Anders als die Schildkröte hin. Aber "The Masked Singer" wäre nicht "The Masked Singer", wenn mit scheinbar eindeutigen Hinweisen nicht absichtlich gespielt werden könnte. So werden unter den Fans und im Rateteam auch Namen wie Jan Josef Liefers oder Steffen Henssler genannt.

Schon jetzt ist klar: Die Enthüllung der Schildkröte wird für einen echten Überraschungsmoment sorgen. Wann es soweit ist? Das entscheidest allein du zusammen mit den anderen Zuschauer:innen in der ProSieben-App.

"The Masked Singer" 2021 - immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

