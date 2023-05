Auch der Stier gehört zu den Masken der Staffel 4 von "The Masked Singer" 2021. Doch wer verbirgt sich hinter der tierischen Maske mit den Hörnern? Es ist Schlagersänger Guildo Horn.

Anzeige

Für die Fans von "The Masked Singer" zählt nur eines: Möglichst früh zu erraten, wer hinter welcher Maske steckt. Kaum wurde der Stier bekannt gegeben, sind auch schon zahlreiche Rate-Tipps in der ProSieben-App eingetrudelt. Beweist ein weiterer Sänger sein Talent in der vierten Staffel?

Guildo Horn ist enttarnt

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer hatten es geahnt und auch das Rate-Team hatte eine Vermutung: Steckt Guildo Horn im Stier? Ja, wie sich herausstellte. Der Nussecken-Fan zeigte seine wilde Seite und mischte die Bühne von "The Masked Singer" auf. "Dass ich das in meinem Alter noch erleben darf", schwärmte er ganz hingerissen nach seiner Enthüllung.

Anzeige

Anzeige

Wer ist der Stier?

Der Super Bowl ist nicht das einzige Spektakuläre, das derzeit Fernseh-Deutschland beschäftigt. Auch der Stier spukt in vielen Köpfen umher. Immerhin stellen sich viele Fans von #MaskedSinger die Frage, wer sich hinter dem irisierenden Dress verbirgt.

Genau für dieses Kopfzerbrechen gibt es die ProSieben-App. Mit ihr kann sich der Nutzer dem munteren Ratefieber hingeben und jede Vermutung mit anderen Ratelustigen teilen. Aktuell sind sich viele Fans einig. Der Großteil – 46,5 Prozent – tippt auf einen Schlagersänger hinter dem Stier.

Im Clip: Der Stier ist eine der neuen Masken

Sportler oder doch Schauspieler?

Guildo Horn ist der aktuelle Top-Tipp zur wahren Identität des Stiers. Dahinter folgt Elyas M'Barek. Immerhin 15,5 Prozent der ProSieben-App-Nutzer denken an den Schauspieler, wenn sie den Stier sehen.

Das glauben die App-Nutzer aktuell:

Guildo Horn – 47,3 % Florian Silbereisen – 21,1 % H.P. Baxxter – 5,7 % Der Graf - 4,9 % Campino – 3,1 %

Stand: 16. März 2021

Anzeige

"Who the f**k ist der Stier?"

"Who the f**k ist der Stier?", entfährt es Rea Garvey nach dem Auftritt des Stiers. Die Performance der Maske hat ihn komplett überrascht. Er ist sich zwar nicht mehr sicher, wen er im Kostüm vermuten sollte, aber gibt einen Tipp ab: Florian Silbereisen. Katrin Bauerfeind, die als Gast im Rate-Team sitzt, denkt: "Vielleicht ischt's der Guildo [Horn]?"

Ruth Moschner hat sich dagegen in den Stier verliebt und revidiert ihre Vermutungen, von H.P. Baxxter, über Bela B. hin zu Matthias Steiner. Egal, welcher Star hinter dem Stier steckt: Ruth ist begeistert. Aber Katrin hat noch einen Extra-Tipp auf Lager: Sido!

Auf ein Rätsel folgt ein weiteres

Doch das Geheimnis um den Stier ist nicht das einzige, das derzeit die #MaskedSinger-Communtiy umtreibt. Neben dem Stier wird auch um die Identitäten der anderen Masken gerätselt. Wer ist der Flamingo, der Monstronaut, der Dinosaurier oder das Quokka?

Folge 3 siehst du heute am Dienstag, 16. Februar 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Das könnte dich auch interessieren:

Anzeige