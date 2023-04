Ruth Moschner und Rea Garvey sind zurück im Rateteam von "The Masked Singer" 2021. Sie, die in detektivischer Kleinstarbeit alle Hinweise zu den Masken in ihr Notizbuch einträgt, und er, der dank seines Charmes (fast) alle Stars persönlich kennt. Die Moderatorin und der Sänger rätseln nun schon zum zweiten Mal zusammen.

"The Masked Singer" 2021: Ruth Moschner und Rea Garvey sind das Rateteam

Seit dem 16. Februar 2021 läuft Staffel 4 von "The Masked Singer" immer dienstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Natürlich ist auch wieder ein prominentes Rateteam am Start.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann kündigt an: "Im Frühjahr 2021 werden Ruth Moschner und Rea Garvey wieder mit unseren Zuschauern rätseln." Das Duo, das sich auch schon in Staffel 2 gemeinsam den Kopf über die wahre Identität der maskierten Promis zerbrach, löst damit das Herbst-Rateteam Sonja Zietlow und Bülent Ceylan ab.

Ruth ist seit der ersten Stunde dabei

Besonders Ruth Moschner bringt beim Thema "Raten" einen geballten Erfahrungsschatz mit. Schließlich war die Moderatorin auch schon in der ersten Staffel des besten, verrücktesten TV-Rätsels des Jahres ein Teil des Rateteams. Erinnerst du dich noch? Damals grübelte die 44-Jährige mit Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger, ließ sich aber von ihrer guten Freundin Susan Sideroupoulos – der Schmetterling – hinters Licht führen.

Gelingt Ruth mit Rea Garvey das schier Unmögliche? Kommen die beiden den Promis unter den Masken auf die Schliche? Das erfährst du ab 16. Februar bei "The Masked Singer" 2021.

Alle Infos zum Sendestart, den Masken und den wichtigsten Änderungen bei "The Masked Singer" Staffel 4 bekommst du hier.

