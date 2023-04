Das Zebra singt "Addicted To You" von Avicii

Das Zebra legt mit dem Megahit "Addicted To You" von Avicii wieder einen tollen Auftritt hin. Das Rateteam hat das Zebra damit schon mal für sich gewonnen, aber wie kommt die Performance bei den Zuschauern an? Wird es seine Identität bis zuletzt hüten können?