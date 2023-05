"The Masked Singer" 2022: Enthüllt - Thomas Hayo steckt hinter der Pfeife

Ganz schön pfiffig: Die Auftritte der Pfeife bei "The Masked Singer" begeistern und werfen Fragen auf. In der dritten Show wurde die Maske nun enthüllt.

Anzeige

Im Clip: Die Pfeife wird enthüllt.

+++ Update nach Folge 3 von "The Masked Singer" +++

Die Pfeife war Thomas Hayo

Die Pfeife ist raus! Unter der Maske versteckte sich ausgerechnet Thomas Hayo, der Creative Director und beliebte Juror von "Germany's Next Topmodel". Nur Ruth Moschner kam ihm auf die Schliche und nannte seinen Namen vor der Demaskierung in Folge 3.

+++

Als Pfeife bezeichnet zu werden, war bislang eher negativ behaftet. Doch dies hat sich am 1. Oktober 2022 mit der ersten Folge von "The Masked Singer" Staffel 7 schlagartig geändert. Die Pfeife überzeugte mit ihrem ersten Auftritt vor großem Publikum und präsentierte sich als coolste, lässigste und pfiffigste Pfeife, welche die Welt je gesehen hat.

Anzeige

Anzeige

Die Indizien zur Pfeife: Eine Maske mit viel Herz

Abgesehen von der Kunst, bürdet sich die Pfeife noch eine ganz besondere Mission auf: das Aufdecken von Gewalt und sozialer Ungerechtigkeit in der Welt.

Die Maske gibt der Pfeife ein Gefühl von Sicherheit, denn auf der Bühne kann sie "ihr Ding machen".

Die Pfeife hat eine schwere Vergangenheit und früher "aus dem letzten Loch gepfiffen".

Die Pfeife hat nie vergessen, wo sie herkommt, deshalb möchte sie dem Publikum heute ihre Geschichte auf der Bühne zeigen.

Eko Fresh hat die Pfeife zu ihrem Auftritt animiert.

Pfeifen beschert ihm Aufmerksamkeit auf der Straße und in der Hundeschule.

Wegen dem Sprühen von Graffitis bekam er schon mal Ärger.

Die Message der Pfeife: "Wir sind alle Pfeifen".

Indizien im Clip: Die Pfeife: "Wir sind alles Pfeifen!"

Anzeige

Diese Promis vermutete das Rateteam hinter der Pfeife

Die Zahnfee und die Pfeife singen in Show 3 gemeinsam den Pop-Hit "Bang Bang". Dann tritt die Pfeife alleine mit "Live And Let Die" von Musik-Legende Paul McCartney auf. Ob der Song des James-Bond-Films ein Hinweis ist? Das Rateteam ist entzückt von der Performance. Diese Promis vermuten Yvonne, Ross und Ruth hinter der Pfeife:

Thomas Hayo

Simon Pearce

Sami Khedira

Lukas Podolski

Pascal Hens

Die Performance zu "Wicked Game" beeindruckte das Rateteam in Folge 2. Eko Fresh war fest von einem Rap überzeugt, doch dann tritt die Pfeife mit einer Ballade auf. Eine Idee hat Eko Fresh aber: Jimi Blue Ochsenknecht. Schließlich trägt die Pfeife auch ein komplett blaues Outfit. Carolin Kebekus kann kaum glauben, dass die gleiche Person wie in Folge 1 unter der Maske steckt. Ruth Moschner hat zahlreiche Vorschläge über Florian Silbereisen bis hin zu Ralf Schmitz.

Jimi Blue Ochsenknecht

Jenke von Wilmsdorff

Steffen Baumgart

Florian Silbereisen

Ralf Schmitz

Das Rateteam hatte in Folge 1 verschiedenste Promis im Verdacht.

Youtuber Julien Bam

Roland Kaiser

Oliver Geißen

Michi Beck

Sido

Thomas Hajo

Anzeige

Anzeige

Die Spekulationen der Community zur Pfeife

In der JoynMe App wurden von der #MaskedSinger-Community zuletzt folgende Tipps hoch gehandelt: