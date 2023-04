"The Masked Singer": Wer ist die Zahnfee? Diese Sängerin wurde im Finale enthüllt

In der 7. Staffel zeigt "The Masked Singer" Zähne. Denn eine der neuen Masken ist die Zahnfee. Wem trauen die Fans im Finale genügend Biss zu, mit dieser Maske aufzutreten? Und was glaubt das Rateteam? In Folge 6 wurde die Maske schließlich demaskiert.

Im Clip: Die Enthüllung der Zahnfee

+++ Update vom 5. November 2022 +++

Die Zahnfee wird im Finale demaskiert

In Folge 6 ist es soweit. Die Zahnfee muss ihre Maske abnehmen und landet in Staffel 7 auf Platz vier. Unter der Maske steckt niemand anderes als die deutsche Sängerin Leslie Clio. Ruth Moschner und Riccardo Simonetti kamen ihr im Finale auf die Schliche, während Judith Williams auf Enie van de Meiklokjes tippte. Die Zuschauer:innen hatten in der JoynMe App Patricia Kelly favorisiert. Leslie Clio war dort nur auf dem zweiten Platz gelandet.

Nach der Enthüllung berichtete Leslie Clio im Interview, wie es für sie war, die Rolle der Zahnfee zu spielen.

Der Maulwurf wurde zum Gewinner im Finale gewählt.

+++

Im Clip: Die Zahnfee singt "Take Me To Church" von Hozier

Das hat es bei "The Masked Singer" noch nie zuvor gegeben: Ein Star wird live auf der Bühne zur Maske. Mit der Zahnfee ist dies zum ersten Mal passiert. Hinter einer Schattenwand verwandelte sich die Prominente.

Alle Indizien zur Zahnfee

Im Vorstellungsfilm räumt die Zahnfee ein, dass es bis zu ihrem ersten Auftritt bei "The Masked Singer" recht lange gedauert hat.

Bisher arbeitete das magische Wesen nur im Verborgenen. Erst jetzt traute sich die Zahnfee ins Rampenlicht und tauschte dafür ihre sauber-weiße Glitzerwelt gegen die große Showbühne.

Ihr Akzent bringt auch das Rateteam ins Grübeln, kommt sie etwa aus Holland? England? Amerika? Oder ist der Akzent nur eine Ablenkung?

Die Zahnfee sieht sich wahnsinnig gerne Sterne an.

Ihr Zauberland ist pink und voller glitzernder Sterne, Schmetterlinge und vieler Fanbriefe.

In Folge 3 und 5 tritt die Zahnfee mit ihrem Freund Backi auf, den sie aus der Tanzschule kennt.

In Folge 4 schwärmt die Zahnfee immer noch von ihrem letzten Auftritt mit ihrem Freund Backi, denn er gab ihr Mut und Selbstvertrauen.

Dank des neuen Selbstvertrauens konnte die Zahnfee ihre Schüchternheit nun ablegen und lebt in diesen Tagen richtig auf.

Bei der Zahnfee liegt ein Exemplar von Shakespeares "Hamlet".

Die Zahnfee tanzt gerne.

Im Halbfinale singt die Zahnfee einen Song, der sie auf ihrem Weg beflügelt hat: "Stay" von Rihanna aus dem Jahr 2012

Im Finale weist die Zahnfee selbst auf drei wichtige Indizien hin, die es bereits zu sehen gab: Eine Glocke, einige süße Bilder von Kindern mit Zahnlücken und ihr Zahnpasta-Lippenstift. Wofür stehen die Hinweise wohl?

Außerdem sind verschiedene Gemüse-Emojis zu sehen.

Indizien im Clip: Die Zahnfee weist auf die wichtigsten Indizien hin

Welcher Star glitzert hier?

Geschmückt mit hunderten Glitzersteinen auf ihren Flügeln begeisterte die Zahnfee, die eigentlich nachts Kinder beschenkt, mit ihrem Auftritt kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer gleichermaßen. In Folge 3 gab sie auch ein Duett mit der Pfeife.

In Folge 4 kam es zu dem ungewöhnlichen Duett zwischen der Zahnfee und der Black Mamba, zusammen schmetterten sie die Ballade "Beauty & The Beast" in einer Version von Ariana Grande & John Legend. Solo sang die Zahnfee außerdem den Hit "Don't Start Now" von Dua Lipa. Doch wer könnte sich unter der Maske verbergen und solche Lieder performen?

Die Spekulationen zur Zahnfee - Fans tippen während des Finales auf Sängerin

In der JoynMe App gehen die Spekulationen in verschiedene Richtungen. Auf diese Promis tippt die #MaskedSinger-Community (Stand: 5.11.2022). Gleich zwei Frauen der Kelly Family sind unter den Favoritinnen.

Patricia Kelly

Leslie Clio

Ilse de Lange

Maite Kelly

Alice Merton

Wer steckt unter der Zahnfee? Das denkt das Rateteam

Ruth greift im Finale erneut Leslie Clio auf, da ihre aktuelle Tour genauso heißt, wie das Lied der Zahnfee: "Take Me To Church". Da Ruth das aber zu einfach wäre, tippt sie auch noch auf Mandy Capristo. Außerdem findet sie den Verdacht von Thore Schölermann spannend, den er im Finale von "The Voice of Germany" geäußert hat, als er seine Moderations-Kollegin Melissa Khalaj verdächtigt hat.

Judith Williams glaubt in den Indizien Hinweise auf Andrea Berg entdeckt zu haben. Riccardo Simonetti vermutet unter seiner Lieblingsmaske der Staffel ebenfalls Leslie Clio. Der Ork, der in Folge 6 das Rateteam unterstützt, hält nur ein Schild hoch auf dem steht: "Was Ruth sagt". Hier alle Namen, die im Finale vom Ratepanel genannt wurden:

Leslie Clio

Mandy Capristo

Andrea Berg

Melissa Khalaj

Das Rateteam aus Ruth Moschner, Johannes Oerding und Rea Garvey rätselt ob DJ Backi ein Hinweis auf die Identität der Zahnfee ist. Ihre Performance von "Stay" berührt das Rateteam. Auf diese Promis tippen sie nach den beiden Auftritten der Zahnfee in Folge 5:

Leslie Clio

LaFee

Alice Merton

Patricia Kelly

Bahar Kizil

Annett Louisan

In Folge 4 vermutete das Rateteam Ruth Moschner, Giovanni Zarrella und Stefanie Kloß folgende Promis unter der Maske der Zahnfee.

Chantal Janzen

Tahnee

Luna

Kate Hall

Patricia Kelly

Am Akzent der Zahnfee hat sich das Rateteam auch in Folge 3 festgebissen. Ross Antony und Yvonne Catterfeld sind sich nicht einig, welcher Nationalität er zuzuordnen ist oder ob er überhaupt echt ist. Dementsprechend viele unterschiedliche Promi-Namen werfen sie in den Ring. Ruth setzt diesmal mit Whigfield und Aura Dione auf dänische Sängerinnen.

Ronja Forscher

Jessica Wahls von den No Angels

Bahar Kizil von Monrose

Sylvie Meis

Aura Dione

Cosma Shiva Hagen

Whigfield

In Folge 2 ist das Rateteam sich einig, der Dialekt der Zahnfee ist ein wichtiges Indiz. Eko Fresh ist sich sicher, dass die Zahnfee nicht zum ersten Mal gesungen hat. Der Akzent ist nicht gespielt, unter der Zahnfee vermutet er jemanden aus dem Gesangsbereich. Carolin Kebekus ist überzeugt: Einen Dialekt spielen und gut singen – das könnte nur Comedian Tahnee.

Ruth Moschner wirft den Namen "Luna" in den Raum: Wenn die Zahnfee so gerne Sterne beobachtet, könnte das ja auf den Namen "Mond" neben Sternen anspielen. Eko Fresh hatte Luna "auch auf dem Zettel". Auch Ilse de Lange wäre eine weitere holländische Musikerin, die unter der Maske stecken könnte, rät Eko Fresh.

Diese Namen wurden ins Spiel gebracht: