Welcher Promi steht als der Seestern bei "The Masked Singer" 2022 auf der Bühne? Im Halbfinale wurde er demaskiert. Das waren die heißesten Tipps und Spekulationen der Fans. Lagen sie richtig?

Im Video: Pinkfarbener und türkisfarbener Glitzer – Welche Maske könnte das sein?

Kaum hatte er seine Teilnahme verkündet, schon wurden die ersten Spekulationen laut: Der Seestern ist eine der neuen Masken bei "The Masked Singer" 2022 – aber wer steckt darunter? Die Fans sind im Ratefieber, lies hier ihre Tipps.

"The Masked Singer": Welcher Star ist der Seestern?

Für eines sorgt der Seestern schon vor seiner ersten Performance: für jede Menge Begeisterung bei den Fans. Denn die sind hin und weg von dem glitzernden Meeresbewohner. Doch bei all der Freude über die neue Maske vergessen sie natürlich nicht den Kern der Show: Wer steckt im Kostüm? Auch nach Folge 4 sind sich sowohl Publikum als auch Rateteam immer noch nicht sicher.

Gerüchte und heiße Tipps um den Seestern

Eine Instagram-Nutzerin glaubt, dass Maite Kelly die perfekte Kandidatin für den Star im Stern wäre. Ein anderer User denkt bei der Maske eher an den Sänger Patrick Nuo. Aber noch andere Prominente werden in der Gerüchteküche heiß gehandelt.

Ruth Moschner bleibt nicht bei ihrem Tipp aus Folge 1 zu Sängerin Bahar Kizil. Sie denkt, dass die "Tatort"-Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer der Seestern ist. Rategästin Linda Zervakis tippt wegen des schillernden Aussehens auf Victoria Swarovski. Rea Garvey vermutete zunächst die Sängerin Alice Merton unter dem Kostüm. In Folge 4 aber glaubt er, dass unter der Maske keine Profisängerin steckt.

Auch in Folge 5 ist Rea Garvey immer noch zu verwirrt, um eine bestimmte Person zu nennen. Rategast Nico Santos tippt auf eine Influencerin, die auch singen kann: Bibi von Bibis Beauty Palace. Ruth Moschner schlägt einen neuen Namen vor: Esther Schweins. Denn die Schauspielerin steht genau so auf Astrologie wie der Seestern.

Bist du dem Seestern auf die Schliche gekommen?

Das sind die Top-Fünf-Tipps aus der ProSieben-App:

Josefine Preuß: 41 % Tahnee: 13 % Jasna Fritzi Bauer: 11 % Juliette Schoppmann: 7 % Angelika Milster: 5 %

Stand: 16. April 2022

Mittlerweile sind sich viele sicher, dass ein weiblicher Star die Maske trägt. Wer das ist, steht noch in den Sternen. Aber sobald es mehr Indizien und Tipps gibt, erfährst du es hier.

Die neuen Masken bei "The Masked Singer"

Der Seestern ist nicht die erste Maske, die in der neuen Staffel antritt. Auch bei den anderen brodelt bereits die Gerüchteküche. Hier kannst du dir anschauen, was die Rate-Community vermutet:

Der Start der 6. Staffel

Seit Samstag, 19. März 2022, läuft die neue Staffel "The Masked Singer". Immer samstags kannst du auf ProSieben und Joyn die neuen Folgen genießen, fleißig mitraten und dich überraschen lassen, welche Stars in diesem Jahr hinter den Masken stecken. Am 16. April um 20:15 Uhr geht es ins Halbfinale.

