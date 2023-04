"The Masked Singer" 2022: Dieser Star ist die Möwe!

Wer ist die Möwe bei "The Masked Singer" 2022? Die Show ging am 19. März 2022 los, aber die Gerüchteküche brodelte schon zuvor. Hier findest du alle Vermutungen – und die Enthüllung: Das Geheimnis um die Möwe wurde bereits gelüftet.

Anzeige

Im Video: Cherno Jobatey ist die Möwe

Bei "The Masked Singer" 2022 sorgen die Auftritte der Masken für staunende Zuschauer:innen. Doch die faszinierenden Kostüme und die packenden Performances sind nicht das Einzige, was die Show zu einem besonderen Erlebnis macht. Auch das Rätseln und Raten rund um die geheimen Sänger:innen beschäftigt viele Fans über Wochen hinweg.

Update vom 30. April 2023: Und eine weitere spektakuläre Enthüllung bei "The Masked Singer" 2023: Der Toast ist eine RTL-Moderatorin. Die Enthüllung vom Toast siehst du im Clip.

Update vom 1. April 2023: Nun stehen auch Start und Sendezeiten von Staffel 8 von "The Masked Singer" fest, die im Frühjahr 2023 startet. Wir haben schon die wichtigsten Informationen zu Staffel 8 von "The Masked Singer" und wir zeigen alle neuen Masken. Dabei sind unter anderem Diamantula, der Toast, der Pilz, der Frotteefant, das Seepferdchen, der Igel, der Schuhschnabel und der Waschbär. Mit der Ego-Perspektive gibt es eine wichtige Neuerung bei Staffel 8 von "The Masked Singer". Und: So kann man "The Masked Singer" 2023 live im TV, im Livestream und in der Wiederholung sehen. Wir zeigen: Wer ist raus bei "The Masked Singer" - und wer ist noch dabei? In Folge 1 wurde das Känguru enthüllt. Der Clip zeigt die Känguru-Enthüllung.

Update vom 5. November 2022: Nun steht auch fest, wer heute im Finale von Staffel 7 von "The Masked Singer" im Rateteam sitzt.

Update vom 29. Oktober 2022: Wer steckt unter den neuen Masken von "The Masked Singer"? Wir zeigen alle Masken aus Staffel 7 von TMS im Überblick. Das sind die Sendetermine von "The Masked Singer" mit allen Sendezeiten. Wer alles Wichtige auf einen Blick sehen will: Das sind alle Informationen zur neuen Staffel von "The Masked Singer" 2022. Das sind die Masken im Finale: Rosty. Der Maulwurf. Der Werwolf. Die Zahnfee.

Bisher enthüllt wurden der Brokkoli, das Walross, die Pfeife, Black Mamba und Goldi (Enthüllung: ER steckte im Goldi-Kostüm - Und: Goldi wurde bei "The Masked Singer" 2022 enthüllt.). Überraschung: Das Rateteam von Folge 5 bei "The Masked Singer" bleibt heute vorerst geheim.

Zu Staffel 7 von "The Masked Singer" gab es auch viele Spekulationen zu den neuen TMS-Masken: Wer ist das Walross? Wer ist die Pfeife? Wer ist No Name? Wer ist der Maulwurf? Wer ist Black Mamba? Wer ist Goldi? Wer ist der Werwolf? Wer ist die Zahnfee? Nun ist das Geheimnis gelüftet, wer unter der Brokkoli-Maske steckt. Und zu jeder Folge von "The Masked Singer" 2022 gibt es den aktuellen Überblick: Wer ist raus bei "The Masked Singer"?

Update vom 23. Oktober 2022: In Folge 4 von "The Masked Singer" wurde Black Mamba enthüllt - es war ein GZSZ-Star. Wir fassen zusammen, wer in Staffel 7 von TMS raus ist und wer noch dabei ist.

Die Möwe ist enthüllt

Wer sich hinter der Möwe verbirgt, wurde in Folge 2 enthüllt. Die Möwe hat am wenigsten Stimmen im Zuschauer:innen-Voting erhalten. Die Möwe ist: Journalist und Fernsehmoderator Cherno Jobatey!

Anzeige

Anzeige

"The Masked Singer" 2022: Spekulationen rund um die Möwe

Vor dem Start der 6. Staffel wurden die ersten drei Masken bekannt gegeben. Eine davon war die Möwe. Seit der Bekanntgabe kursierten die ersten Spekulationen im Internet. Hier erfährst du, welche Namen in der Gerüchteküche hoch gehandelt wurden.

Steckt ein Comedian unter der Maske?

Die Möwe lacht gern und verteilt ihr "Lachen to go" großzügig. Vom Nordseestrand zieht es sie in der neuen #MaskedSinger-Staffel auf die Bühne. Ihr fröhliches Gemüt und ihre Herkunft lassen einige Fans vermuten, dass ein Comedian oder ein Youtuber in das Kostüm schlüpfen könnten.

Auch in Folge 2 lieferte die Möwe ab. Rategast Giovanni Zarella vermutete, dass Comedian Bastian Pastewka dahintersteckt. "Ich glaube, wir waren mal zusammen essen", glaubte Ruth Moschner. Rea Garvey tippte auf Fernsehmoderator Ingo Zamperoni. Ein User-Kommentar vermutete, dass Satiriker Jan Böhmermann unter der Maske stecken könnte.

Das waren die Top-Fünf-Tipps aus der ProSieben-App:

Pascal "Pommes" Hens: 28 % Freshtorge: 26 % Otto Waalkes: 9 % Thomas Hermanns: 8 % Ingolf Lück: 3 %

Stand: 26. März 2022

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Die Enthüllung kommt erst in der Show

Schon vor Start der neuen Folgen zeigt sich also: "The Masked Singer" ist die perfekte Spielwiese für Detektiv:innen und Rätselfreund:innen. In der offiziellen Rategruppe auf Facebook wird schon heiß spekuliert, welche Stars in der neuen Staffel eher nicht dabei sein können, weil sie andere Termine und Shows auf der Agenda haben – aber ist das wirklich ein Ausschlusskriteritum?

Welche Überraschungen dich in der 6. Staffel von "The Masked Singer" erwarten, siehst du immer samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn.

Rätselraten in der neuen Staffel

Die Möwe ist nicht die einzige Maske, die die Gerüchteküche anfacht. Hier findest du mehr zu Spekulationen zum Dornteufel und zum Zebra:

> Tipp: Du willst mehr über Möwen, die schreienden Vögel der Küste erfahren? Dann findest du in diesem "Galileo"-Artikel Spannendes und Wissenswertes zu dem interessanten Tier.

Auch zu Staffel 6 von "The Masked Singer" gibt es bereits jede Menge Spekulationen: Wer ist die Möwe bei TMS? Wer ist das Zebra bei "The Masked Singer"? Wer ist der Seestern? Wer ist der Dornteufel? Wer ist der Gorilla? Wer ist der Koala? Wer ist der Ork? Wer ist der Brilli? Wer ist Galax'sis? Wer ist die Discokugel? Und wer ist raus bei "The Masked Singer" 2022?

Auch bei "Promiboom" findest du aktuelle News zu Staffel 6 von "The Masked Singer", du erfährst, welche Promis unter welchen Masken stecken. Wer ist die Möwe? Das Zebra? Der Dornteufel? Der Seestern? Der Gorilla? Der Koala? Der Ork? Der Brilli? Galax'Sis? Die Discokugel? Das ist das Rateteam bei Staffel 6 von "The Masked Singer" 2022. Und das sind alle Masken in Staffel 6. Außerdem erfährst du, welche Masken enthüllt wurden und wer bei "The Masked Singer" 2022 raus ist.