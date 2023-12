Krasser Flex! Die besten Zweier-Buzzer von "The Voice Rap by CUPRA" in der Übersicht

Das Wichtigste in Kürze Die Blinds sind vorbei, die Talents auf die Teams verteilt. Wir zeigen die besten Zweier-Buzzer der 1. Staffel.

"The Voice Rap by CUPRA" ist seit 14. September 2023 auf Joyn und ProSieben zu sehen. Alle Sendezeiten findest du in der Übersicht. Alle Infos und die aktuellen News gibt es hier.

Team Dardan oder Team Kool Savas? Wer in welchem Team gelandet ist, erfährst du hier.

Bei "The Voice Rap by CUPRA" treten die krassesten Rap-Talents Deutschlands an. Jetzt sind die Blind Auditions vorüber und die Coaches Kool Savas und Dardan haben starke Talents in ihre Teams gewählt! Wir haben die besten Auftritte der 1. Staffel zusammengefasst.

Die besten Zweier-Buzzer im Überblick

Was für ein Abriss bei "The Voice Rap by CUPRA"! Ganze sechs Zweier-Buzzer gab es in der 1. Staffel des Spin-offs. Alle Auftritte kannst du dir jetzt in der Compilation reinziehen!

Ezo mimt gleich drei Rapper auf einmal!

Er hat sie alle geplättet. Denn Leon "Ezo" Weick lieferte direkt für drei Rapper. Während seiner Performance des Tracks "Monoton" verkörpert der 26-Jährige abwechselnd die Künstler Schmyt, Majan und Megaloh und zeigt, dass er Doubletime-Flows genauso draufhat wie gesungene Hooks. Wenig verwunderlich, dass dieser Auftritt direkt mit Double-Buzzern endet. Übrigens ist es für Leon nicht die erste Berührung mit der Show. Bereits vor einigen Jahren kam er bei "The Voice of Germany" bis in die Battles.

Erda flext auf Englisch und Albanisch

Während Ezo verschiedene Rapper innerhalb eines Songs verkörpert, reißt Erda die Bühne direkt mal mehrsprachig ab! Auf Loredanas "Heart Attack" flowt die 19-Jährige auf Englisch und Albanisch im Wechsel. Da wird nicht nur Coach Dardan schwach, seines Zeichens selbst Kind albanischer Migranten. Auch Kool Savas kann nicht anders als hier zu buzzern!

Mehr Energie geht nicht: CEO auf OG Keemos "Malik"

OG Keemo ist derzeit wohl einer der interessantesten Künstler des kompletten Rap-Games. Kaum ein anderer Musiker vermittelt die eigene Jugend im Brennpunktviertel auf derart künstlerischere Art und Weise. Wenig verwunderlich also, dass auch Dominic "CEO" Krämers auf den Keemo-Train aufspringt und dessen Hit "Malik" zum Besten gibt. Was der 30-Jährige da auf der Bühne abliefert, ist kaum anders zu beschreiben: purer Abriss!

Welche Talents noch einen Zweier-Buzzer für sich reklamieren konnten, siehst du im Clip. Alle Zweier-Buzzer auf einen Blick!

