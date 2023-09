Während "The Voice of Germany" bereits in die 13. Runde geht, gibt es in diesem Jahr ein brandneues Projekt, "The Voice Rap by CUPRA" 2023, mit zwei erfahrenen Rap-Größen hinter den Buzzern. Hier in der Übersicht findest du alle wichtigen Informationen zu den Sendeterminen, Sendezeiten und zur Show.

Sendezeiten und Sendetermine für "The Voice Rap by CUPRA"

"The Voice Rap by CUPRA" kannst du seit 14. September exklusiv und kostenlos auf Joyn sehen. In der Folgewoche läuft die jeweilige Folge dann im Free-TV auf ProSieben. Sobald die Free-TV-Folgen gelaufen sind, wird eine weitere Folge auf Joyn freigeschaltet. Daraus resultieren die folgenden Sendezeiten.

"The Voice Rap by CUPRA": Verfügbarkeit auf Joyn

Auf Joyn sind die Folgen von "The Voice Rap by CUPRA" wie folgt kostenlos verfügbar:

Folge 1: Donnerstag, 14. September, ab 0 Uhr auf Joyn

Folge 2: Donnerstag, 21. September, ab 23:20 Uhr auf Joyn

Folge 3: Sonntag, 24. September, ab 23:30 Uhr auf Joyn (geänderter TV-Sendeplatz)

Folge 4: Donnerstag, 5. Oktober, 23:20 Uhr auf Joyn

Folge 5: Donnerstag, 12. Oktober, 23:20 Uhr auf Joyn

...

Natürlich sind bereits veröffentlichte Folgen jederzeit auf Joyn abrufbar.

"The Voice Rap by CUPRA": Sendetermine und Zeiten auf ProSieben

Folge 1: Donnerstag, 21. September, 22:50 Uhr, auf ProSieben

Folge 2: Sonntag, 24. September, 23 Uhr auf ProSieben (geänderter TV-Sendeplatz)

Folge 3: Donnerstag, 5. Oktober, 22.50 auf ProSieben

Folge 4: Donnerstag, 12. Oktober, 22:50 auf ProSieben

...

Ganze Folgen als Wiederholung schauen

Du hast eine Ausstrahlung von "The Voice Rap by CUPRA" verpasst? Kein Problem. Du kannst alle Episoden im Nachhinein als Wiederholung streamen. Die ganzen Folgen findest du auch auf Joyn.