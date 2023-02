Das Wichtigste in Kürze Die neue Reiseshow auf ProSieben mit Stars wie Joachim Llambi, Evelyn Burdecki und Oliver Pocher

"Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" startet am 16. April immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Mit "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" startet eine neue Reiseshow am #BigSunday auf ProSieben. Es geht um atemberaubende Challenges, die nur ein Ziel haben: den Star besiegen.

Arabella Kiesbauer reist nach Lappland. Wayne Carpendale hat eine besondere Challenge während eines Kunstfluges. Simon Gosejohann macht das, was er am besten kann: Er fährt die heftigste Achterbahn der Welt. Und Joachim Llambi paddelt wie besessen im Kürbis über einen See.

"Wer besiegt die Stars?" Das sind die Promis

Arabella Kiesbauer, Wayne Carpendale, Simon Gosejohann, Joachim Llambi, Evelyn Burdecki, Tom Beck, Jeannine Michaelsen, Oliver Pocher, Thore Schölermann und viele andere Stars haben vermeintlich schon alles in ihrem Leben gemacht. Jetzt warten Herausforderungen, mit denen sie nicht rechnen.

In jeder Folge der Reiseshow treten drei Promis gegen ihre Herausforder:innen an. Vor den Challenges steht hartes Training. Das müssen die Promis und ihre Gegner:innen getrennt voneinander absolvieren. Wer trainiert härter? Wer hat mehr Talent? Und wer einfach Glück? Wer ist unschlagbar?

Wann laufen "Die Unschlagbaren"?

ProSieben zeigt insgesamt 6 Folgen von "Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars?", sonntags, ab 16. April, um 20:15 Uhr.

