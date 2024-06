GNTM-Models privat: Die Kandidat:innen präsentieren diese heiße Bademode

Das Wetter in Deutschland ist zwar noch nicht ganz so sommerlich. Doch die Kandidat:innen von "Germany's Next Topmodel" heizen in ihren coolen Bade-Outfits schon mal die Lust auf Sonnenbäder und Strandurlaub an.

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du seit dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Frieder im Metallic-Look

Male Model Frieder fiel schon während GNTM durch seine ausgefallenen Outfits auf. Auch nach der Show gibt es für ihn kein Halten und er präsentiert sich auf Instagram immer wieder in gewagten Looks. Mit einem seiner neuesten Schnappschüsse leitet er offiziell den Sommer ein, indem er sich in einem knappen Ketten-Bikini zeigt.

In dem Bikini macht das Model mehr als eine gute Figur und zeigt selbstsicher, was er hat. Damit er jedoch nicht zu viel zeigt, trägt er unter der Hose einen hautfarbenen Tanga. Auch seine Fans sind sich einig: Frieders Look ist mehr als heiß.

Xenia im kleinen Schwarzen

Xenia hatte zu Beginn von GNTM 2024 mit ihrem Selbstbewusstsein zu kämpfen. Doch im Laufe der Zeit traute sich das Model immer mehr zu und wurde immer präsenter. Das wird nun auch auf Instagram sichtbar, nachdem sie dort ein super heißes Urlaubsbild geteilt hat.

Xenia zeigt sich ihren Followern im klassischen schwarzen Bikini. Von Unsicherheit keine Spur. Auch ihre Community steht hinter ihr und spricht ihr Mut zu: "Du bist soooo schön, Xenia! Ich wünsche Dir alles an Selbstvertrauen das diese Welt nur hergeben kann. Ich glaube, wenn du dich nur 1 Tag durch die Augen Anderer sehen könntest, würdest du nicht so an dir zweifeln. Alles Liebe für deinen Weg."

Im Clip: Xenia überzeugt beim Calzedonia Bademoden-Shooting

Die Sixpack-Twins in Badehose

Julian und Luka gönnten sich vor ein paar Wochen wohl verdienten Urlaub in Mexico und teilten ihre Urlaubsbilder auf Instagram. Neben Selfies, Stränden und Grotten posteten die Zwillinge auch Ganzkörperbilder und präsentierten sich und ihre trainierten Körper in dunklen Badehosen.

Der Barbiecore-Trend war zwar im letzten Sommer angesagt, so braun gebrannt und mit den blonden Haaren erinnern die beiden unweigerlich an Barbies Traummann. Und auch den Fans fällt eine gewisse Ähnlichkeit auf: "Ihr seht echt original aus wie Ken. Ken als Zwilling." Wenn das mal kein Kompliment ist! Die anderen Follower:innen sind sich ebenfalls einig, dass die Zwillinge dem Ausdruck "Model" mehr als gerecht werden.