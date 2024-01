Good News des Tages

Demos gegen Rechts

Seit dem 20. Januar haben sich deutschlandweit hunderttausende Menschen zusammengefunden und gemeinsam gegen Rechtsextremismus demonstriert. Allein am ersten Demo-Wochenende kamen in Freiburg 25.000 Menschen zusammen, in München sollen es 80.000 Demonstrant:innen (die Veranstaltung musste wegen des hohen Andrangs abgebrochen werden), in Köln 70.000 und in Berlin laut Veranstalter sogar 350.000 gewesen sein.

Das sind nur Ausschnitte aus den vielen kleinen und großen Demos in ganz Deutschland. Ein klares Zeichen vieler Bürgerinnen und Bürger gegen Rechtsextremismus und für Toleranz. Bis Ende Februar sind weitere Demos unter anderem in Nordrhein-Westfalen geplant.

Tag der Umweltbildung

Heute ist der Tag der Umweltbildung. 1972 fand am 26. Januar die erste Weltumweltkonferenz in Stockholm statt, bei der 112 Nationen einen Plan zur internationalen Zusammenarbeit in Sachen Umweltschutz verabschiedet haben.

2023 stand die Tagung unter dem Motto "Solutions To Plastic Pollution" - also Lösungen gegen die Plastikverschmutzung. Das ausgearbeitete Abkommen soll nun 2024 unterschrieben werden und gibt Grund zur Hoffnung auf eine internationale Lösung des Problems. Im Fokus stehen Reduzierung oder Verzicht auf Einwegplastik und Recycling.

Apropos Recycling: Hier ist Deutschland ein gutes Vorbild- über 60 Prozent der Deutschen recyceln. Ganz neu können jetzt sogar Milchflaschen und Flaschen von Milchmischgetränken in Pfandautomaten wiederverwertet werden.

Warum wir mehr Schokolade essen sollten

Forscher:innen der Syracuse University haben getestet, ob sich der Verzehr von Schokolade positiv auf die kognitiven Fähigkeiten auswirken kann. Mit einem positiven Ergebnis für alle, die beim Frühstück gerne zur Schokocreme greifen. Denn je mehr Schoki die Testpersonen verzehrten, desto besser wurden ihre kognitiven Leistungen! Positiver Nebeneffekt: Wer den Morgen mit etwas süßem startet, hat oftmals im Laufe des Tages keinen Heißhunger mehr darauf.

Das sind besonders gute News, da morgen zumindest in den USA der Tag des Schokoladenkuchens gefeiert wird. Wer zur Feier des Tages einen Kuchen backen möchte, kann gerne eine Extraportion Schokolade zum Teig geben … natürlich aus rein wissenschaftlichen Gründen 😉.