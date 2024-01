Good News des Tages

Rückblick: So erfolgreich war der Veganuary 2024

Anzeige

Seit mehr als zehn Jahren gibt es die Initiative des Veganuarys, also einen Monat lang rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Was damals als kleine Idee begann, begeistert heute weltweit Millionen von Menschen. Mittlerweile findet man nicht nur in privaten Küchen, sondern auch in Restaurants, Betriebs- und Schul-Kantinen oder Uni-Mensen vegane Gerichte auf dem Speiseplan. Der Veganuary 2024 nähert sich langsam, aber sicher dem Ende. Zeit für einen veganen Good-News-Rückblick.

Anzeige

Vegan im All

2024 ist der Veganuary sogar im Weltall präsent: 275 Tage lang umkreist eine Flagge des Veganuary-Logos auf der Internationalen Raumstation ISS die Erde. Die Initiative stammt von Richard Garner, dem Gründer und Direktor des "The Space Collective". Als Veganer ist er überzeugt, dass auch die Zukunft der Raumfahrt pflanzenbasiert sein kann.

Schon seit ein paar Jahren zielen Bemühungen der NASA und anderer Raumfahrtbehörden darauf ab, Gewächshäuser im Weltraum zu etablieren.

Anzeige

Anzeige

Immer mehr Aufmerksamkeit

Wie jedes Jahr beteiligen sich auch viele Promis am Veganuary und nutzen ihre Reichweite, um ihren Fans das Thema näherzubringen. Darunter Persönlichkeiten aus Film, Comedy, Mode und Sport und vieles mehr.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vegan im Büro

Die Veganuary-Workplace-Challenge unterstützt Unternehmen, die gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden am Veganuary teilnehmen möchten. Durch Aktivitäten wie gemeinsamen Koch-Workshops, Seminaren, Filmabenden und und und, soll sie den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern. Deutschlandweit haben sich mehr als 80 Unternehmen an der Challenge beteiligt.

Anzeige