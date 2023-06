Batik-Trend bei GNTM: Topmodel Heidi Klum zeigt, wie wir den Hippie-Look jetzt tragen

Leo-Look, Ton-in-Ton-Look oder Glitzer-Look? Mit welchem ausgefallenen Outfit überrascht uns Heidi Klum im Halbfinale von GNTM 2023? Tadaa - Bühne frei fürs rote Batik-Dress! Wie stilvoll das Model den aktuellen Sommerkleid-Trend inszeniert, erfahrt ihr hier.

Anzeige

Heidi Klums bezauberndes Batik-Kleid

Applaus für Heidi! Das Kunststück, alle Blick auf sich zu ziehen, beherrscht die GNTM-Chefin Heidi Klum einfach perfekt. Im Halbfinale von GNTM 2023 versprüht sie in ihrem roten Batik-Kleid Festival-Vibes und stiehlt den Models die Show. Der besondere Twist: Statt für das klassische, runde Batik-Muster entscheidet sich das Model für eine längsgemusterte Variante. In Kombination zu schlichten, beigen Overknees wirkt der Retro-Look dadurch viel moderner und edler. Auch bei ihrer Frisur setzt Heidi auf klassische Eleganz und präsentiert ihre wunderschönen blonden Haare offen und glatt geföhnt.

Anzeige

Anzeige

Lasst Euch inspirieren! Diese coolen Looks trägt Heidi bei GNTM Joyn Zeitlos schön! So sieht Heidi im Laufe der GNTM-Jahre aus In 18 Staffeln GNTM präsentierte das Topmodel zahlreiche coole, aber auch gewagte Looks.

Im Clip: Das sind die Sonnenbrillen-Trends im Sommer 2023

Anzeige

Batik-Muster als Dauerbrenner

Der Hippie-Batik-Look ist nicht aus der Mode wegzudenken und gehört, genau wie der Y2K-Style oder die Bouclé-Jacke, zu den Fashion-Klassikern, die immer wieder auftauchen! Alle paar Jahre überraschen uns aktuelle It-Pieces mit einer Neuinterpretation des Retro-Musters. Die Variationsmöglichkeiten der wandlungsfähigen Färbung scheinen auch in dieser Saison endlos: Von schlichteren Tie-Dye-Mustern mit weniger Knoten bis hin zu auffälligen, bunten Musterungen auf Badeanzügen, Hosen, Babydollkeidern und Schuhen - oder eben in der mondänen, abendtauglichen Version von Heidi.

Auch die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Ira Meindl kombiniert ihre Batik-Hose eher schick zu schwarzem Top und Blazer. Überhaupt zeigen sich Batik-Muster im Sommer 2023 nicht nur quietschbunt, sondern immer öfter ganz dezent in gedeckten Farben wie Moosgrün oder Ocker.

Hailey Bieber liebt das Batik-Muster

So einige Stars, wie etwa Hailey Bieber, können sich an dem Retro-Look offensichtlich nicht sattsehen! Die Trendsetterin posiert auf Instagram immer wieder im angesagten Hippie-Look: Ob ganz schlicht im stylischen blauen Batik-Shirt oder in einem knallbunten Minikleid mit High Heels kombiniert.

Anzeige

Anzeige

DIY-Anleitung: Coole Batik-Looks à la Heidi Klum ganz einfach zuhause nachmachen

© ProSieben / Sven Doornkaat

Schon Lust bekommen selbst mal mit Tie-Dye-Mustern zu experimentieren? Oder sogar dein ganz eigenes Batik-Muster zu designen? Kein Problem! Die fleißige DIY-Community hat zum aktuellen Fashion-Hype natürlich schon unzählige Step-by-Step-Anleitungen parat. Vielmehr als ein helles Kleidungsstück, etwa eine weiße Bluse, ein T-Shirt oder ein Top mit Cut-outs, und ein paar Färbeuntensilien brauchst du nicht, um loszulegen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lieblingsfarbe aussuchen, Färbemittel besorgen und dann einfach eurer Kreativität beim Knoten und Zwirbeln des Stoffs freien Lauf lassen. Je mehr und je fester die Knoten, desto cooler der Effekt am Ende!