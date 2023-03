Coole Stylings für langes Haar: Das sind die Frisurentrends 2023

2022 haben wir alles an Kurzhaarfrisuren gerockt, was angesagt war. Jetzt ist Zeit für etwas Neues! Denn dieses Jahr starten wir mit stylishen Langhaarfrisuren in den Frühling/Sommer 2023. Von einem freshen Stufenschnitt über Pony-Look bis hin zur alltagstauglichen Hochsteckfrisur ist alles dabei. Wir zeigen euch die coolsten Frisuren für lange Haare.

Seitenwechsel: Side Part für lange Haare

Der Mittelscheitel stand lang genug im Rampenlicht, in der neuen Saison räumt er die Bühne für den Side Part (Seitenscheitel). Und wer hätte gedacht, dass dieser kleine Wechsel so einen großen Wow-Effekt auf unsere lange Mähne hat? Wir nicht. Kaum sind die Haare anders gescheitelt, wirken sie deutlich voluminöser und der ganze Look verändert sich. Während der Mittelscheitel sehr clean, aufgeräumt und minimalistisch wirkt, ist der Seitenscheitel etwas wilder, aber gleichzeitig auch romantischer und eleganter. Schauspielerin Michelle Yeoh führt die Scheitel-Revolution bei den diesjährigen Oscars an und zeigt, wie schön dieser neue Trend-Look aussieht.

Ihr möchtet den Look nachstylen? Nehmt dafür einfach einen Stielkamm zur Hand. Mit dem Kamm folgt ihr dem höchsten Punkt eurer Augenbraue zum Haaransatz und zieht dort den Scheitel. Durch den Side Part wird die Gesichtshälfte, auf der er sitzt, perfekt in Szene gesetzt. Wer noch mehr Volumen haben möchte, kann etwas Salz- oder Texturspray in den Ansatz sprühen und anschließend die Längen mit einer Rundbürste in Form föhnen. Für eine Extra-Portion Glamour à la Michelle Yeoh können wir zusätzlich noch XXL-Wellen in die Haare locken.

So bereitest du lange Haare aufs Styling vor

Hochsteckfrisur für lange Haare: Simple Updo

Ein Updo ist eine Hochsteckfrisur, die lange Haare aus Gesicht und Nacken hält und einfach zu stylen ist – also ein perfekter Look für Frühling und Sommer. Ein Updo lässt sich elegant tragen, indem man die Haare komplett hochsteckt oder messy und lässig zusammenbindet wie Trendsetterin Hailey Bieber. Die langen Haare dafür einfach am Oberkopf mit einem Scrunchie und gegebenenfalls auch Haarklammern fixieren. Nun den gebunden Zopf etwas lockern und einzelne Strähnen rausziehen, gerne auch an der Stirnpartie. Auf diese Weise umspielt der Updo das Gesicht auf jeder Seite. Am Ende mit etwas Haarspray fixieren und der Look hält den ganzen Tag.

Trendstyle: Mid Ponytail für lange Haare

Wir haben ihn schon low getragen, wir haben ihn super high getragen: 2023 wählen wir die goldene Mitte und entscheiden uns für den Mid Ponytail – simpel, aber eindrucksvoll! Den Pferdeschwanz kann man auf die unterschiedlichsten Arten stylen und so ganz easy auf den eigenen Geschmack abstimmen. Am einfachsten lässt sich die Frisur umsetzen, wenn der Schopf etwas mehr Griff hat, also nicht frisch gewaschen ist. Dann kann man die Haare einfach mittig zusammennehmen und mit einem Haargummi oder einem auffälligeren Accessoire fixieren. Den Pferdeschwanz kann man nun stylen, wie man möchte. Wie wäre es beispielsweise mit einem sleeken Style mit eingeflochtenen Bändern, wie Model Cara Delevigne ihn trägt?

Y2K-Comeback: Pigtails

Wir feiern immer noch die Y2K-Ästhetik und da dürfen Pigtails nicht fehlen! Die zwei Zöpfe bringen uns Verspieltheit und Jugend-Vibes zurück, – lieben wir! Wer noch einen draufsetzen möchte, kann den Look erweitern und sich an Britneys ikonischen Look aus dem Musikvideo zu "Baby one more time" erinnern, hier trug sie nämlich sogenannte Pigtail Braids (zwei geflochtene Zöpfe). Wenn wir die Plüschhaargummis weglassen und die Zöpfe etwas tiefer ansetzen, wirkt die Langhaarfrisur direkt etwas alltagstauglicher und lässiger.

Lange Haare + Pony = Big Bang(s)!

Ob Mini-, Midi-, oder Maxi-Pony: Bangs in jeder Länge sind der Frisurentrend für Frühling und Sommer 2023. Unser Favorit unter den Pony-Styles sind die Shaggy Bangs, die auch Schauspielerin Natasha Lyonne trägt. Wieso? Im Gegensatz zu vielen anderen Ponyfrisuren benötigt dieser kaum Styling-Effort, nach der Dusche einfach lufttrocknen lassen und fertig. Die gelayerten, fransigen Shaggy Bangs wirken nämlich am besten, wenn sie etwas messy aussehen. Die perfekte Frisur für alle unter uns, bei denen es im Badezimmer etwas schneller gehen muss.

Octopus Cut für lange Haare

Vor nicht allzu langer Zeit hätten wir noch schwören können, dass der Vokuhila nie wieder auf dem Trend-Radar erscheint. Wir wurden eines besseren belehrt und konnten in der letzten Zeit gar nicht genug von coolen Stufenschnitten bekommen. Der neuste Haar-Hit nennt sich Octopus Cut und verwandelt lange Haare optisch in einen Kraken. Hört sich bizarr an, sieht aber richtig gut aus! Die Frisur zeichnet sich durch viele Stufen am Oberkopf und längeren, dünnen Layers weiter unten aus. Diese sollen die Tentakel des Meeresbewohners nachahmen. Model Kaia Gerber hat den Kraken entfesselt und beweist, wie cool eine Frisur mit einem skurrilen Namen aussehen kann. Styling-Tipp: Damit die Langhaarfrisur auch so schön lässig wie bei Kaia sitzt, die Haare mit etwas Salzspray besprühen und durchkneten oder softe Wellen mit einem Glätteisen oder Lockenstab eindrehen.

Retroschnitt für lange Haare: Long Shag

Ein weiterer krass durchgestufter Style, der im Frühling und Sommer 2023 voll im Trend liegt, ist der Long Shag. Die rockige Frisur aus den 70ern wurde unter anderem auch von Farrah Fawcett und Joan Jett getragen. Der gelayerte Long Shag verpasst jedem Haartyp Textur und harmoniert mit allen Gesichtsformen. Etwas curly und wavy sieht der Retroschnitt am schönsten aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Locken natürlich oder eingedreht sind. Wer sich die Locken selber macht, sollte dafür nur einen breiten Stab verwenden. Die Curls nach dem Stylen einfach mit den Fingern auflockern und schon sitzt der Look – beim Long Shag übernimmt der Schnitt die meiste Arbeit.

Volumen für lange Haare: Butterfly Cut

Auch von der Tierwelt inspiriert und momentan superpopulär, ist der sogenannte Butterfly Cut oder auf Deutsch "Schmetterlings-Haarschnitt". Der Look ist von den Flügeln inspiriert und zeichnet sich durch strähnige Stufen aus. Den Style hat man besonders oft in 90er-Sitcoms bewundern können, damit passt der Haarschnitt perfekt zur aktuell angesagten Y2K-Ästhetik, die in der Fashion- und Beauty-Welt ihr Comeback feiert. Der Butterfly Cut kombiniert kurze und lange Stufen für mehr Fülle und Dimension. Die kürzeren Layers reichen bis zum Kinn und umrahmen das Gesicht, während die längeren Strähnen bis unter die Schultern reichen. Dadurch erhält man das Volumen einer Kurzhaarfrisur, ohne Länge einzubüßen.