Ein Frühlingstraum in Limettengrün: GNTM-Gastjurorin Rebecca Mir zeigt wie man die Trendfarbe trägt!

Grün bringt sofort Frische in den Kleiderschrank und wirkt wie eine Frühlingsexplosion. Auch Rebecca Mir setzt auf den Fashion-Trend 2023: In der neuen "Germany's Next Topmodel"-Folge zeigt sie, wie sie knalliges Limettengrün stylt.

Anzeige

Am Donnerstag ist die "taff"-Moderatorin zu Gast bei GNTM und unterstützt Heidi Klum bei ihren Entscheidungen. Dieses Jahr ist die ehemalige Finalistin, die im Jahr 2011 an der Castingshow teilnahm, bereits zum zweiten Mal als Gastjurorin dabei. Doch nicht nur die Kandidatinnen begeistern beim Catwalk mit ihren Looks. Während des Entscheidungs-Walks sorgt Rebecca für einen absoluten Wow-Moment.

Du suchst noch nach einem neuen Lieblingsduft? Hier haben wir die Parfümtrends 2023 für dich zusammengestellt.

Rebecca Mir begeistert die GNTM-Fans mit einem limettengrünen Kleid

Für ihren Auftritt in der Show hat sich die gebürtige Aachenerin ein ganz besonderes Outfit ausgesucht. Sie trägt in der neuen Episode ein Kleid in der knalligen Frühlingsfarbe Limettengrün, das mit ein paar Cut-Outs und einem Knoten oberhalb der Taille ihre Figur perfekt in Szene setzt. Dazu kombiniert Rebecca Mir ein paar nudefarbene High Heels mit Glitzer-Elementen. Ihr Look wird von ein paar silbernen Ohrringen und einem strengen Pferdeschwanz im Sleek Style abgerundet. Neben Heidi Klum, die sich für ein transparentes Glitzerkleid in Schwarz entschieden hat, sieht sie damit absolut großartig aus!

Rebecca Mir zeigt, wie man die Trendfarbe Limettengrün stylt. © ProSieben / Richard Hübner

Anzeige

Anzeige

Du hast auch Lust auf Limettengrün? So stylst du die Trendfarbe

Limettengrün kann wirklich jede:r tragen. Beim Styling der knalligen Trendfarbe gibt es aber ein paar Dinge, die du unbedingt beachten solltest. Unsere Tipps, wie du die Frühlingsfarbe Limettengrün am besten in Szene setzen kannst.

Limettengrün kommt besonders gut im Allover-Look zur Geltung: Die Frühlingsfarbe ist ein echter Eyecatcher. Deshalb macht es einfach gute Laune, die leuchtende Farbe von Kopf bis Fuß zu tragen. Besonders Blazer, Hosenanzüge oder Die Frühlingsfarbe ist ein echter Eyecatcher. Deshalb macht es einfach gute Laune, die leuchtende Farbe von Kopf bis Fuß zu tragen. Besonders Blazer, Hosenanzüge oder Kleider in der Farbnuance Limettengrün sind besonders angesagt.

Taste dich langsam an die Farbe heran: Wenn dir der Allover-Look zu viel ist, kannst du erst einmal mit ein paar Accessoires und kleineren Akzenten ausprobieren, wie dir die Farbnuance Limettengrün gefällt. Wie wäre es mit einer limettengrünen Handtasche oder einem Armreif?

Wann sollte man Limettengrün am besten tragen? Die Farbe passt zu jeder Jahreszeit, besonders im Frühling ist sie aber sehr beliebt.

Welches Make-up passt zu Limettengrün?

Wenn du dich langsam an den Fashion-Trend herantasten möchtest, trag eher schlichtes Make-up auf. Nudefarbenen Lidschatten, etwas Mascara, Rouge und Lipgloss – und schon ist der Look perfekt.

Du bist mutig? Dann probiere doch mal den Make-up-Trend "Metallic Green" aus, der perfekt zur Frühlingsfarbe Limettengrün passt. Wir zeigen dir, wie du den Look schminkst:

Da satte Farben eine richtige Basis benötigen, solltest du zunächst einen Primer auf deine Augenlider auftragen. Dadurch hält das Make-up länger und die Farben lassen sich besser auftragen. Danach trägst du einen matten Lidschatten dünn auf die Augenlider auf, ob Nude- oder Grünton ist erst einmal egal. Der Lidschatten dient lediglich als Übergangsfarbe. Nun verwendest du einen grünen Metallic-Lidschatten. Am besten trägst du ihn mit der Hand auf und tupfst nur auf das bewegliche Lid. Danach nimmst du einen bauschigen Pinsel und blendest die Ränder nach oben hin aus. Wenn dir die Farbe noch nicht genug ist, greifst du zu einem weiteren Grünton und trägst ihn in der Lidfalte auf. Das sorgt für mehr Tiefe und einen schönen Smokey-Eye -Effekt.

Du fragst dich, wie lange dein Make-up haltbar ist? Wir verraten dir alle Infos zur Haltbarkeit deiner Beautyprodukte. Außerdem haben wir 13 Lippenstift-Hacks für dich, die du unbedingt kennen solltest.