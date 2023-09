Paris ist unbestritten nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch der Mode und bildet den Abschluss der vier wichtigsten Fashion-Week-Wochen. Vom 25. September bis zum 03. Oktober 2023 werden hier die Trends für Frühjahr und Sommer 2024 gesetzt – wir haben für euch einen erstes Style-Update aus der Metropole!

Paris Fashion Week: Die wichtigsten Fashion-News und Gossip-Themen bisher

Schon seit Anfang September fliegt die Mode-Crowd um die Welt, um sich von New York aus, über London bis nach Mailand über die neusten Trends zu informieren. Mittlerweile sind alle wichtigen Redakteur:innen, Influencer:innen und Stars in Paris gelandet und zelebrieren ihre Leidenschaft für Mode, Trends und Design.

Um die größten Labels der Paris Fashion Week zu kennen, muss man kein Fashion-Nerd sein. Denn während der Modewoche präsentieren ikonische Brands wie Dior, Hermès, Chanel und Louis Vuitton ihre neuesten Kreationen. Die Liste prestigeträchtiger Modehäuser ließe sich ewig fortführen. Auch Victoria Beckham, Saint Laurent, Balmain oder The Row, das Label der Promi-Zwillinge Mary Kate und Ashley Olsen, zeigt auf der Pariser Modewoche, was wir nächstes Jahr tragen werden.

Wir sehen Schwarz: Der größte Trend der Paris Fashion Week

Für eine endgültige Zusammenfassung über die heißesten Trends für Frühjahr / Sommer 2024 müssen wir noch ein paar Tage warten. Aber so viel sei schon mal gesagt: Es gibt eine Farbe, die die Modewoche in Paris bestimmt hat. Sowohl auf den Laufstegen, als auch unter den Streetstyle-Looks sowie den Star-Outfits in der Front Row gab es dieses Jahr auffällig viele - und sehr glamouröse - Looks in Schwarz. Von Model Hailey Bieber bei Saint Laurent über Sängerin Cher bei Balmain bis zu Rosalía bei Acne Studios - sie alle bringen die In-Farbe auf ein neues Coolness-Level.

Paris Fashion Week: Die spektakulärsten Front Row Gäste

Apropos Front Row - oder wie Fashion Victims gerne sagen: FROW. Natürlich werfen wir alle nicht nur einen Blick auf die Modewochen, um uns von den Styles auf den Laufstegen inspirieren zu lassen. Das, was in den Front Rows der Schauen passiert, ist nicht weniger interessant. Und so viel können wir verraten: Die Promis haben sich einiges einfallen lassen, um aufzufallen. Neben den wirklich vielen schwarzen Outfits, gab es auch ein paar Ausreißer:innen, die unsere Aufmerksamkeit durch Knallfarben und spektakuläre Designs auf sich gezogen haben.

Sänger Usher hatte vermutlich einen DER Hingucker-Auftritte bei der Show von Marni. In einem signalroten Anzug mit schwarzen Polkadots und lässiger Sonnenbrille war er nicht zu übersehen und wurde von Fotograf:innen belagert. Aber auch Kylie Jenner hat - wie so oft - allen die Show gestohlen. Zur Präsentation von Acne Studios tauchte sie ebenfalls in einem knallroten, figurbetonten Maxi-Kleid auf. Drama, Baby! Ansonsten gaben sich Superstars wie Kate Moss und Wednesday-Star Jenna Ortega die Klinke in die Hand.

Der größte Gossip der Paris Fashion Week FS 2024

Auch hier machte Kylie Jenner von sich reden. Allerdings dieses Mal durch Understatement: Hatte sie sich mit ihrer besseren Hälfte Timothée Chalamet bei den US Open unbekümmert knutschend präsentiert, verzichteten die beiden Turteltäubchen ausgerechnet in der Stadt der Liebe auf Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Zum großen Bedauern ihrer Fans.

Dafür tauchte ein anderes Traumpaar auf: Gossip Girl Hottie Ed Westwick besuchte ein Lancôme-Event mit seiner Freundin Amy Jackson. Das spannendere Aufeinandertreffen war allerdings das zwischen Ed und seiner "Gossip Girl"-Stiefmutter Kelly Rutherford, die ihm während der herzlichen Umarmung zuflüsterte: "You are my baby, you are my baby". Wir gehen dann mal kurz Taschentücher holen.