Heidi Klum im Leo-Look: So modern stylt das Topmodel den Mustertrend 2023 bei GNTM!

Leopardenmuster zu stylen, kann ganz schön tricky sein. Anders als entspannte Oversized-Schnitte oder lässige Cargohosen sind Animal Prints anfällig für Fashion-Fauxpas. GNTM-Chefin Heidi Klum zeigt, wie sie den Leo-Look von Kopf bis Fuß gekonnt umsetzt - und wie man Haare und Make-up am besten dazu tragen kann.

Heidi Klum: So stylt sie Leomuster

Kaum ein Muster spaltet die Meinungen so sehr wie das Leopardenmuster. Die einen finden's kitischig und peinlich, für die anderen ist es eine Lebenseinstellung. Wir sind ja eher Team Leo-Liebe. Und so scheint es auch GNTM-Chefin Heidi Klum zu gehen: Beim Unterwasser-Shooting mit Star-Fotograf Russell James in Folge 15 von "Germany's Next Top Model" 2023 trägt sie ein monochromatisches Leoparden-Outfit, bestehend aus Overall und kurzer Utility-Bomberjacke. Bei den Schuhen wählt Heidi eine Schnürstiefelette im farblich auf die Leo-Flecken abgestimmten Beigebraun. Natürlich darf Heidis Markenzeichen, die coole XXL-Sonnenbrille, nicht fehlen. Unter dem Kragen blitzen zudem unterschiedlich lange Goldkettchen hervor, die durch das Layering einen besonderen Blickfang bilden.

Warum Heidis Leo-Look aber nicht nach Karnevalskostüm, sondern nach High Fashion aussieht: Ein winziges Detail in der Musterung! Heidis Leo-Print spielt mit unterschiedlicher Farbintensität - mal sind die Leo-Flecken klar zu erkennen, tief schwarz und bräunlich-orange gefärbt, dann wieder nur angedeutet, wie ausgewaschen. Eine Optik, die man noch von Acid-Washed-Jeans kennt - und die coole Grunge-Vibes verströmt. Zusätzlich sorgt die Kombi Jacke zu Jumpsuit dafür, dass der Allover-Print zwar harmonisch und komplett, aber eben nicht langweilig wird. Die geschmackvollen, aber dezenten Accessoires runden den Look stilvoll ab. Definitiv nicht nur was für Animal Lover!

Besondere Details, wie in Heidis Fall die Acid-Patches, machen den Animal-Print gleich viel moderner und interessanter. (c) ProSieben/Sven Doornkaat

Heidi Klum erstrahlt im natürlichen Make-up-Look

Klar, bei Make-up - wie auch Fashion - gilt natürlich: Wir tragen, was uns gefällt! Aber man kann sich einige Tricks aneignen, damit weder das Make-up noch die Haare mit dem Outfit in Konkurrenz treten. Entscheidend ist es, den Fokus auf den Wow-Moment des Looks zu setzen - so wie es Heidi macht. Bei ihr ist der Hingucker der monochrome Leopardenprint. Um nicht vom Outfit abzulenken, trägt Heidi deshalb ihre glatten Haare ganz natürlich und unaufgeregt offen. Auch das dezente Make-up überlasst der coolen Leo-Kombi das Rampenlicht. Heidis Augen sind nur mit etwas braunem Lidschatten, Kajal und Wimperntusche betont, ihre Lippen in einem leicht rosigen Nudeton geschminkt. Sogar ihre Fingernägel sind in einem zarten Roséton lackiert. Classy Understatement zum Statement-Look? Finden wir tierisch gut!