Make-up-Trends für Halloween: So schminkt ihr euch im Herbst 2023 wie Arielle, Barbie, Mario & Co.

Endlich wieder Spooky Season! Wenn es draußen kälter wird, erwachen in uns die Hexen und Zombies. Wie jedes Jahr erleben echte Klassiker wie gruselige Clown-Gesichter und Co. auch dieses Jahr wieder einen Make-up-Hype. Aber es gibt auch viele Halloween-Looks, die von Serienstars, Filmen, Musik oder großen Momenten der Popkultur inspiriert sind. Wir haben die ganz großen Make-up-Trends, die ihr für Halloween 2023 auf dem Schirm haben solltet, für euch ausgemacht!

Anzeige

Als Barbie mit Gruselfaktor?

Alle wissen es. Alle wollen es. Barbie wird, neben Pumpkin Spice Make-up, der größte Halloween-Trend-Look 2023. Nun müssen wir uns nur noch entscheiden, welche Barbie wir sein wollen. Rodeo-Barbie mit pinkem Cowboy-Hut? Oder Inlineskater-Barbie? Malibu-Beach-Barbie im Badeanzug oder Disco-Dance-Barbie im Paillettenrock? Ihr könnt in jede beliebige Barbie-Rolle aus dem Film schlüpfen: Von der Physiker-Barbie, die von Emma Mackey gespielt wird, über die schräge Barbie von Kate McKinnon bis zur Präsidenten-Barbie wie Issa Rae. Oder ihr kreiert eure eigene Barbie-Figur. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein kreatives Outfit, idealerweise in Pink, und ein Make-up à la Margot Robbie in unterschiedlichen Rosa-Schattierungen. Eure Haare könnt ihr je nach Rolle, offen oder hochgesteckt tragen. Für den richtigen Barbie-Beauty-Look braucht ihr aber ordentlich Volumen und jede Menge Glanz.

Die passenden Produkte liefert die NYX Professional Make-up Barbie Limited Edition mit allem, was das Fan-Herz begehrt. Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen findet man zuhauf auf TikTok.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Im Gothic-Look von Wednesday Addams

Viele der Halloween-Kostüme mit Bezug zur Popkultur sind kaum bis gar nicht gruselig und werden eher wegen ihrer Aktualität getragen. Wednesday Addams ist ein Look, der beide Faktoren vereint. Die Tochter der Addams Familie ist zwar eine Ikone des Gruselfilms und damit ein echter Halloween-Klassiker. Dank der aktuellen Serie "Wednesday" mit Jenna Ortega in der Hauptrolle liegt ihr mit diesem Kostüm auch dieses Jahr wieder voll im Trend.

Im Clip: So stylst du den Wednesday-Look nach

Das Beste daran: Alles, was man dafür braucht, habt ihr wahrscheinlich schon zu Hause. Wir haben zum Serienstart schon eine detaillierte Anleitung zum Beauty-Look von Wednesday Addams erstellt, an die ihr euch halten könnt. Wenn’s schnell und unkompliziert gehen soll, dann holt euch eine helle Foundation, die euch blass wirken lässt, sowie schwarzen Kajal. Und vergesst nicht, den Wednesday-Dance für die Halloweenparty zu üben!

Die Make-up-Brand HipDot hat eine Addams Family Make-up Collection zur Serie veröffentlicht. Daraus holen wir uns die Palette mit allen Schattierungen, die wir brauchen, um das moderne Gothic-Grunge-Make-up von Jenna Ortega zu kopieren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Ganz in Silber als Beyoncé Alien Superstar

Solltet ihr keine Tickets für Beyoncés Renaissance World Tour bekommen haben, dann ist jetzt eure Chance, um die verpassten Alien-Superstar-Outfits jetzt auszuführen. Wenn ihr dabei wart und als Alien Superstars abgerockt habt, dann könnt ihr das Outfit jetzt recyclen.

Queen B hat nämlich anlässlich ihrer Tour ihre Fans aufgefordert, komplett in Silber gestylt als Alien Superstars zu den Konzerten zu erscheinen. Und jetzt kommt's: Silber Metallic Outfits sind einer der großen Herbsttrends 2023, das heißt ihr werdet aktuell keine Mühe haben die Looks zu shoppen. Für den Superstar-Beauty-Look braucht ihr kräftig schimmernde Highlighter in frostigen Tönen und dazu extra viel Glitter-Make-up - für Augen, Lippen und Nägel.

Wer gerne noch einen Schritt weiter gehen möchte, der geht als Beyoncé selbst. Sie hat während ihrer Tour schließlich genügend ikonische Kostüm-Inspiration geliefert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wer hat Angst vor Nepo-Babys?

Als würden Nepo-Babys nicht sowieso schon jede Menge Aufmerksamkeit bekommen, waren sie Anfang des Jahres 2023 in aller Munde. Was ist ein Nepo-Baby? Noch wichtiger: Wer ist ein Nepo-Baby? Das waren die Fragen, die uns alle beschäftigt haben. Jetzt sagen Trend-Expert:innen voraus, dass die Nepo-Babys im Herbst auf die popkulturelle Agenda zurückkehren und zum Trend-Halloween-Kostüm werden. Aber wie sehen Nepo-Babys aus und vor allem wie schminkt, frisiert und stylt man sich als Nepo-Baby? Auftritt: Hailey Bieber.

Als die Diskussion um Nepotismus und Vetternwirtschaft in Hollywood gerade am Siedepunkt war, ließ sie sich in einem T-Shirt mit dem Aufdruck "Nepo Baby" ablichten. Sie war und ist der Inbegriff der Hollywood-Jugend, die ihren Erfolg vermeintlich prominenten Verwandten zu verdanken hat. Aber sie ist auch die Beauty-Trendsetterin des Jahres. In ihren TikTok-Videos verrät sie, wie man ihren Look stylt und welche Produkte man dafür braucht. Mit ihr als Vorbild tragen wir also zum Nepo-Baby-T-Shirt Chocolate-Glazed Donut Nails, Zimtkekshaare und Sleek Bun.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Arielle aus "Die kleine Meerjungfrau"

Neben Barbie hat in diesem Jahr noch eine weitere Filmfigur für jede Menge Beauty-Trends gesorgt. Dank Arielle haben wir diesen Sommer Mermaid Hair, Lips & Nails getragen. Jetzt lassen wir die Mermaidcore-Beauty im Herbst nochmal aufleben und tauchen in unseren Vorrat aus schimmernden Lidschatten, Highlightern, Nagellack und Lipgloss ein. Marken wie E.L.F. Cosmetics, Manhattan, Chantecaille und einige andere haben funkelnde Produkte entwickelt, Social Media versorgt uns mit den passenden Tutorials dazu.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ab auf die Party mit Mario & Co.

Ein Charakter, mit dem ihr vielleicht weniger gerechnet habt als mit Barbie und Arielle wird ebenfalls für eine Trendwelle sorgen. Der neue "Super Mario"-Film löst nostalgische Gefühle in allen Kids der 90er aus und liefert zudem quietschbunte Kostüm-Inspiration. Denn nicht nur Mario und Luigi werden 2023 beliebte Halloween-Kostüme sein, auch Peach und Daisy werden ihren großen Auftritt auf einer der nächsten Halloween-Partys haben.

Das Beste daran: Es macht Riesenspaß sich Make-up-Looks passend zum Lieblings-Charakter auszudenken - fast so sehr wie eine Runde Mario Cart auf der Konsole zu zocken. Game on!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Last-Minute-Hack: Einfache Halloween-Make-up-Looks auf TikTok

Es ist Spooky Season auf TikTok: Hexen, Skelette und Joker fluten unsere For-You-Pages. Wir sind tief in die Beauty-Kammer des Schreckens abgetaucht und haben Looks gefunden, die ihr auch ganz spontan und ohne viel Equipment nachschminken könnt.

Der Clown

Clowns sind Trend. Kurz vor Halloween tauchen auf TikTok plötzlich immer mehr Clown-Make-up-Tutorials auf. Das Coole daran: Sie sind super einfach nachgeschminkt, man braucht dafür weder außergewöhnliche Kunstfertigkeit noch Ausrüstung oder viel Zeit. Mit einem wischfesten schwarzen Eyeliner und einem roten Lipliner könnt ihr schon viel erreichen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Es gibt unzählige Interpretationen der Clown-Looks. Gerne wird der Trend auch mit einem Hexen-Make-up oder mit Zombie-Elementen gemixt. Hexen sind nämlich neben Grusel-Clowns der nächste Klassiker, der jedes Jahr an Halloween wieder zum Trend-Look wird. Auf TikTok gibt es die passenden Tutorials zum Style.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Hexen-Trick

Tipps, Tricks und Hacks - TikTok ist bekannt dafür, für jeden Make-up-Look einen passenden Trick parat zu haben. So auch für das Hexen-Make-up 2023. Mit der richtigen Schablone und etwas Puder gelingt das gruselige Halloween-Make-up mit Spinnweben auch ganz ohne Schmink-Skills.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kunstblut & Co.

Bühne frei für den wohl einfachsten Halloween-Look 2023. Ihr könnt euer liebstes Party-Make-up tragen, das ihr sowieso locker aus dem Ärmel schütteln könnt. Nun braucht ihr nur noch etwas Kunstblut dazu und träufelt euch wenige Tropfen davon in beide Augen. Geht sparsam damit um, sonst gibt’s eine ziemliche Sauerei. Aber sobald das Blut getrocknet ist, hält euer extra gruseliger und super einfacher Halloweenlook den ganzen Abend.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kratzer, Schrammen, offene Wunden & noch mehr Blut

Jedes Kostüm kann zum Halloween-Kostüm werden, wenn man sich einfach ein paar Horror-Vibes ins Gesicht schminkt. Kombiniert euere Kostümidee einfach mit ein paar Kratzern, Schrammen, offenen Wunden und noch mehr Blut, um sie gruseliger wirken zu lassen. Wie wäre es zum Beispiel als Zombie-Barbie mit Wunden im Gesicht zu gehen? Die passenden Tutorials zu den aufgeschminkten Schrammen gibt’s auf TikTok.