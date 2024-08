Sommerfrisches Styling

Hautpflege-Routine: Tipps für einen strahlenden Glow à la Jennifer Aniston

Niemand in Hollywood trägt den California-Girl-Look so wie Jennifer Aniston. In "Friends" hat sie unzählige Fashion-Trends kreiert, ihrem minimalistischen Make-up-Look ist sie seitdem durchgehend treu geblieben. Wir haben den Beauty-Code hinter ihrem strahlenden Teint geknackt.