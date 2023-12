Mützentrends im Winter: Diese Kopfbedeckungen wärmen uns 2023 - von Barett bis Baseball-Kappe

Styling-Regel 2023: Maximalismus ist aktuell ein Muss in der Mode! Bei den Sommeroutfits ebenso wie jetzt für Herbst- und Winter-Styles. Und es gilt auch für Accessoires. Diese Mützensaison tragen wir breite Krempen, auffällige Farben und ungewöhnliche Stoffe auf dem Kopf. Die coolsten, schönsten und schrägsten Mützen-Trends für den Herbst und Winter 23/24 haben wir schon jetzt auf den Laufstegen und in Street-Style-Posts auf Social Media für entdeckt.

Anzeige

Die Mützen-Trends werden größer, bunter und schicker

Wenn es um Winter-Styling geht, haben wir viel mehr Freiheiten und Spielraum als in den Sommermonaten. Die Kleidung kann in mehreren Schichten getragen werden: Röcke über Hosen, Socken über Strumpfhosen - und etliche Accessoires können nach Belieben kombiniert werden. Warum also zum immer gleichen Beanie greifen, um die Ohren warmzuhalten, wenn wir so viel mehr Möglichkeiten haben, um unseren Kopf mit einem extra Eyecatcher zu schmücken.

Diese Saison waren die Laufstege voll von Inspirationen für trendige Accessoires und vor allem voller cooler Mützen-Looks. So viel sei schon mal verraten, die Top-Trends der Hüte und Mützen sind diesen Winter kreativ, bunt und ausgefallen. Damit erfüllen sie den aktuell vorherrschenden Maximalismus-Hype der Designer:innen und Stylist:innen nicht mehr loszulassen scheint und auch schon die Stiefel-Trends der Saison diktiert hat. Beim Streetstyle ging es dagegen eher um die Liebe zum Detail, aber in diesem Jahr haben wir mehr denn je erlebt, dass Hüte als verspielte Ergänzungen zu bereits auffälligen Stylings eingesetzt werden. Wir feiern die Gelegenheit, unserem Outfit eine Extraportion Extravaganz zu verleihen und ihm ein zusätzliches Accessoire hinzuzufügen.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Wem steht welche Mütze?

Die wichtigsten Hut- und Mützen-Trends 2023/24

Anzeige

Flauschige Bucket Hats

Die "Eimerhüte" oder Fischerhüte sind schon seit zwei Sommern ein absolutes Must-have-Accessoire. Jetzt übernehmen sie in möglichst flauschigen Ausführungen aus Kunstfell auch die Wintermonate. Wie sie getragen und gestylt werden, machen uns Hollywoods A-Lister vor. Rihanna, trägt sie zum Beispiel zu den verschiedensten Anlässen, unter anderem bei einem Date mit ihrem Partner A$AP Rocky. Aber auch Emily Ratajkowski, Dua Lipa und Bella Hadid lieben den Fuzzy-Bucket-Style. Sie allesamt haben eine besondere Vorliebe für die plüschigen Kreationen der Hutmacherin Emma Brewin aus Kent. Die selbst über ihre Designs sagt: "Für mich sind sie so viel mehr als nur ein Accessoire. Für meine Kundinnen sind sie sowas wie ein emotionales Support-Animal." Fühlen wir! Die weichen, warmen, pelzigen Buckets sind Komfortkleidung in ihrer glamourösesten Form.

Die Fashion-High-Society gibt ihr recht. Denn die gemütlichen und gleichzeitig stylishen Hüte wurden nicht nur an Promis, sondern auch auf den Laufstegen vorgeführt. Jacquemus Entwurf eines Fuzzy Hat in Fuchsia wurde kurz danach zum It-Piece für Barbiecore-Fans.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dramatisch schicke Barrets

Der Old-Money-Look und der Rich-Girl-Trend haben Haarschleifen wieder in den Style-Fokus gerückt. Als Nächstes holen sie nun, pünktlich zur Mützen-Saison, das klassische Barret wieder zurück. Barrets waren bisher verdächtig lange aus den Trendberichten verschwunden. Angesichts des zyklischen Wesens der Mode ist es nur logisch, dass sie in diesem Winter wieder auf unserem Radar erscheinen.

Anzeige

Preppy-Looks mit reichlich Raffinesse und Dramatik werden die Kopfbedeckungen und Haaraccessoires des Jahres insgesamt beeinflussen. Aber der Star der Trendbewegung sind unangefochten die Baskenmützen in diversen Farben, Texturen und Ausführungen. Schicke Details wie ein Netzschleier oder Modelle in ausgefallenen Trendfarben sind ganz im Sinne des allgemeinen Maximalismus.

In Streetstyle-Shots auf Instagram und TikTok haben wir Barrets in leuchtenden Nuancen, auffälligen Prints und mit skurrilen Häkeltexturen entdeckt. Ein ganz großer Liebling der Szene: Das Gucci-Barret aus Filzwolle, das sich herrlich zu schicken Outfits à la parisienne mit fließenden Marlene-Hosen und weichen Cashmere-Pullovern stylen lässt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Good to know: diese Mützen-Klassiker sind auch im Herbst und Winter 23/24 noch angesagt

Anzeige

Baseball Caps im Old-Money-Look

Klassische Baseball-Mützen im Vintage-Stil sind das Accessoire des Quiet Luxury Trends. Am besten von Loro Piana, Jil Sander, Celine, Brunello Cucinelli oder Hermés, für alle, die den klassischen Herbstlook der Nepo-Babys nachstylen wollen. Unabhängig von Wind und Wetter waren sie schon das ganze Jahr über der It-Hut aller Succession-Fashion-Fans. Entsprechend werden Sie auch im Winter noch weiter die Häupter der A-Lister krönen und ebenso weiter von uns Nachahmern getragen werden.

Baseball-Mützen lassen jedes Outfit völlig mühelos aussehen. Diesen Winter stylen wir sie zu Strickpullovern und zu schicken Kleidern ebenso wie zu Wildlederhemden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Newsboys und Pagen als Styling-Vorbild

Neben den aktuell wiederkehrenden Barrets hält sich ein weiterer Preppy-Trend aus den letzten Saisons. Pagenmützen auch bekannt als Newsboy-Hats verleihen besonders femininen Outfits einen lässigen Kontrast und fügen Basic-Kombinationen wie Jeans-zu-Pulli ein Hingucker-Accessoire hinzu. Auf den Laufstegen der Fashion Weeks waren von Uniformen inspirierte Looks bei Dior und The Frankie Shop auch dieses Jahr noch mit Pagenmützen kombiniert.

Wer in den absoluten Klassiker investieren möchte, der holt sich das Original von Brixton. Diesen Winter und vielleicht sogar nächsten werden die Hüte nämlich noch überall zu sehen sein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Cowboy-Looks und Cowgirl-Styles von Kopf bis Fuß

Cowboystiefel haben im Herbst 2022 - oder war es sogar schon im Spätsommer - eingeschlagen wie eine Fashion-Bombe und mit ihnen wurden auch Cowboyhüte als Trend-Accessoire angekündigt. Allerdings hatten die exzentrischen Hüte im letzten Winter noch etwas Anlaufschwierigkeiten und wurden nur von den mutigsten Style-Heads getragen. Aber jetzt scheint ihre Zeit gekommen zu sein. Nach einem Jahr im Mode-Maximalismus sind wir bereit für breite Krempen und extra auffällige Designs in unerwarteten Farben und Textilien wie Tweed oder flauschigem Filz. Yee-haw!